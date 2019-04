Deutsche Börse AG: Konkrete Verhandlungen mit Refinitiv zu möglichem Erwerb einzelner FX Geschäftsbereiche DGAP-Ad-hoc: Deutsche Börse AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen Deutsche Börse AG: Konkrete Verhandlungen mit Refinitiv zu möglichem Erwerb einzelner FX Geschäftsbereiche 11.04.2019 / 01:41 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Deutsche Börse AG: Konkrete Verhandlungen mit Refinitiv zu möglichem Erwerb einzelner FX Geschäftsbereiche Die Deutsche Börse AG bestätigt im Hinblick auf bestehende Marktgerüchte, dass sie sich in konkreten Verhandlungen mit der Refinitiv Gruppe über den möglichen Erwerb einzelner FX Geschäftsbereiche befindet. Die Verhandlungen und Prüfungen einer potentiellen Transaktion dauern an. Der in den Marktgerüchten genannte Kaufpreis von 3,5 Milliarden US-Dollar sowie die unmittelbar bevorstehende Unterzeichnung verbindlicher Verträge entbehren jeder Grundlage. Kontakt: Ingrid Haas Group Communications Deutsche Börse AG Telefon: +49 69 211 1 32 17 Martin Halusa Group Communications Deutsche Börse AG Telefon: +49 69 211 1 29 01 E-Mail: media-relations@deutsche-boerse.com 11.04.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Börse AG - 60485 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0)69 211 - 0 E-Mail: ir@deutsche-boerse.com Internet: www.deutsche-boerse.com ISIN: DE0005810055, DE000A1RE1W1, DE000A2LQJ75, DE000A161W62, DE000A1684V3 WKN: 581005, A1RE1W, A2LQJ7, A161W6, A1684V Indizes: DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 798649 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 798649 11.04.2019 CET/CEST ISIN DE0005810055 DE000A1RE1W1 DE000A2LQJ75 DE000A161W62 DE000A1684V3 AXC0004 2019-04-11/01:41