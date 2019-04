FLIR wird exklusiver Anbieter von Thermotechnologie für die Inspektionsdienste von DroneBase und Ausbildungspartner für dessen Netzwerk gewerblicher Piloten

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) und DroneBase, Inc. haben heute bekannt gegeben, dass FLIR eine strategisch in DroneBase investiert hat. DroneBase ist ein globaler Anbieter von Drohnenflügen, der Unternehmen Zugang zu einem der größten Piloten-Netzwerke für unbemannte Luftüberwachung (Unmanned Aerial Surveillance UAS) bietet. Die Investition etabliert FLIR als exklusiven Anbieter von thermischen Produktlösungen. Des Weiteren wird das Unternehmen als offizieller Schulungsanbieter in seinem FLIR Infrared Training Center (ITC) das Netzwerk gewerblicher Piloten von DroneBase in UAS-Thermografie ausbilden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190410005920/de/

FLIR Systems makes a strategic investment in DroneBase, a global drone operations company that provides businesses access to one of the largest Unmanned Aerial Surveillance pilot networks. FLIR becomes the exclusive provider of thermal imaging cameras for the DroneBase pilot network. (Photo: Business Wire)

"Unsere Investition in DroneBase unterstützt uns dabei, die Einführung der FLIR Thermografie-Technologie voranzutreiben, indem wir diese Technologie immer mehr Piloten bereitstellen, die täglich Drohnen fliegen", so Jim Cannon, Präsident und CEO von FLIR. "DroneBases Netzwerk gewerblicher Piloten wird von professionellen Thermografen geschult, was DroneBase ermöglicht, Kunden in größerem Umfang spezialisierte Thermo-Inspektionsdienste anzubieten und FLIR erhält die Möglichkeit, über DroneBase in Zukunft zusätzliche Dienstleistungsangebote zu integrieren."

DroneBase und seine Piloten haben über 100.000 gewerbliche Aufträge in mehr als 70 Ländern ausgeführt und Dienstleistungen für die verschiedensten Branchen erbracht, wie zum Beispiel Wohn- und Gewerbeimmobilien, Versicherung, Telekommunikation, Baugewerbe und Medien. FLIR und DroneBase werden zusammenarbeiten, um über das FLIR ITC eine Fachausbildung für DroneBase-Piloten zu entwickeln und mithilfe eines DroneBase-Zertifizierungsverfahrens ein exklusives Piloten-Netzwerk zu erschaffen.

"Dank FLIRs strategischer Investition in DroneBase können wir nun skalierbare thermische Lösungen für Unternehmen jeder Größe anbieten", erklärte Dan Burton, CEO und Gründer von DroneBase. "Dieser Zugang zu wertvollen Daten erlaubt Stakeholdern, bessere Entscheidungen bezüglich ihrer wichtigsten Aktiva zu treffen. So wie ich haben viele DroneBase-Piloten während ihres Militärdienstes auf FLIR-Produkte vertraut. Diese Integration bietet militärischen Veteranen eine Chance, wieder mit FLIR zu arbeiten und ihre Ausbildung im zivilen Leben wirksam einzusetzen."

Um mehr über DroneBase zu erfahren, besuchen Sie www.dronebase.com.

Über FLIR Systems, Inc.

FLIR Systems wurde 1978 gegründet und ist ein weltweit führendes Industrietechnologieunternehmen mit Fokus auf intelligente Sensorlösungen für Verteidigungs-, Industrie- und Gewerbeanwendungen. Die Vision von FLIR Systems ist, als "sechster Sinn der Welt" zu dienen und Technologien zu entwickeln, die Fachleuten helfen, fundiertere Entscheidungen zu treffen, die Leben und Lebensumfeld schützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.flir.com und folgen Sie @flir

Über DroneBase

DroneBase ist das größte globale Drohnenflug-Unternehmen, das Firmen beeindruckende Informationen aus dem Luftraum vom größten Piloten-Netzwerk der Welt aus liefert, damit diese bessere Entscheidungen in Echtzeit bezüglich ihrer wichtigsten Aktiva treffen können. Das Unternehmen ist in Los Angeles ansässig und ist die zuverlässige und bevorzugte Plattform für Luftaufnahmen und -daten für gewerbliche Unternehmenskunden aus den verschiedensten Branchen auf der ganzen Welt, wie zum Beispiel Wohn- und Gewerbeimmobilien, Versicherung, Telekommunikation, Baugewerbe und Medien. DroneBase hat über 100.000 kommerzielle Missionen in mehr als 70 Ländern und in allen 50 Bundesstaaten durchgeführt. Das Unternehmen wurde von Y Combinator gefördert und hat finanzielle Mittel von FLIR Systems, Union Square Ventures, Upfront Ventures, Hearst Ventures, Pritzker Group, Accel Partners, SV Angel und DJI aufgebracht.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190410005920/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Tim McDowd

503-498-3146

Tim.McDowd@flir.com

Anlegerbeziehungen:

Jay Gentzkow

503-498-3809

Jay.Gentzkow@flir.com

DroneBase

Cassie Lawrence

909-896-6130

cassie@jsastrategies.com