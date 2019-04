Forscher haben jetzt Zugang zu fast zwei Millionen gebrauchsfertigen Antikörpern, ELISA-Kits, Proteinen und ähnlichen Reagenzien und können diese über den preisgekrönten Marktplatz von Scientist.com erwerben

Scientist.com, der Marktplatz für ausgelagerte Forschung, und antibodies-online.com, der Marktplatz für Forschungsreagenzien, haben heute den Start des Antibody and Protein Product Hub bekannt gegeben. Es handelt sich um einen One-Stop-Shop für gebrauchsfertige Antikörper, ELISA-Kits, Proteine und ähnliche Reagenzien. Die Nutzer des Marktplatzes Scientist.com können jetzt aus dem weltweit größten Katalog mit hochwertigen Antikörpern, ELISA-Kits, Proteinen und ähnlichen Reagenzien einkaufen.

"Forscher wollen Antikörper finden, die effektiv arbeiten. Sie wollen sie wie bei amazon einkaufen und sie wünschen sich Antikörper-Experten, die sie bei allem unterstützen", so Tim Hiddemann, PhD, Geschäftsführer und Mitgründer von antibodies-online.com. "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Scientist.com. Forscher haben jetzt Zugang zu individuell abgestimmten Forschungsleistungen und gebrauchsfertigen Forschungsreagenzien aus einer Hand und können sie dort kaufen."

Antikörper sind aufgrund ihrer hohen Spezifität und Affinität und aufgrund ihrer Kompatibilität mit schnellem Protein-Engineering ein zentrales Werkzeug für die Arzneimittelforschung. Antikörper sind für die Verwendung in verschiedensten Assays entwickelt worden, die die Aktivität von Wirkstoffzielen quantifizieren, lokalisieren oder modulieren. Aktuell sind Millionen von Antikörpern verfügbar und es ist daher für Forscher schwierig geworden, die richtigen Antikörper für ihre jeweiligen Medikamentenprojekte zu finden.

"Antikörper sind die experimentellen Arbeitspferde der Forschung in den Biowissenschaften und spielen eine bedeutende Rolle bei fast allen Durchbrüchen der medizinischen Forschung", so Romila Mukerjea, PhD, Leiterin für Antikörper bei Scientist.com. "Durch diese Partnerschaft mit antibodies-online.com entsteht ein One-Stop-Shop mit über 2 Millionen Antikörpern samt den zugehörigen Produktdaten (von den Lieferanten gestellt, aus der Fachliteratur und über Crowdsourcing gesammelt) und direktem Kontakt mit Antikörperfachleuten in den USA und Europa."

Über Scientist.com

Scientist.com ist der weltweit führende Marktplatz für ausgelagerte F&E. Über diesen Marktplatz wird das F&E-Sourcing vereinfacht, Zeit und Geld können gespart werden, Risiken können verringert werden und es entsteht Zugang zu den neuesten innovativen Werkzeugen und Technologien. Scientist.com betreibt private Unternehmensmarktplätze für die meisten der größten Pharmaunternehmen der Welt, die Biotechnology Innovation Organization (BIO), sowie das US-amerikanischen National Institutes of Health (NIH). Seit der Gründung im Jahr 2007 hat Scientist.com 32 Millionen USD von 5AM Ventures, Leerink Transformation Partners, dem Heritage Provider Network und anderen erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter Scientist.com.

Über antibodies-online.com

antibodies-online.com betreibt den größten Online-Markt für gebrauchsfertige Forschungsreagenzien und bietet fast 2 Millionen Forschungs-Antikörper, ELISA-Kits, Proteine und ähnliche Produkte von über 250 Lieferanten an. antibodies-online.com wurde im Jahr 2006 gegründet und hat Hunderttausende von Produkten von seiner globalen Lieferantenbasis an mehr als 6000 Forschungsinstitute in 65 Ländern geliefert. antibodies-online.com hat Teams in den USA und Europa und hilft Wissenschaftlern dabei, alles zu finden, was sie brauchen, wenn sie auf der Proteinebene arbeiten. antibodies-online.com hat zudem fähigen Wissenschaftlern Hunderte verschiedener Reagenzien vermittelt, um im Rahmen des unabhängigen Validierungsprogramms (Independent Validation Program) des Unternehmens zusätzliche Daten zur Leistung dieser Produkte zu gewinnen.

