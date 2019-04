SailPoint Technologies Holdings, Inc. (NYSE: SAIL), der Marktführer im Bereich betriebliche Identitäts-Governance, hat heute die Ernennung von Charles Poff zum leitenden Informationssicherheitsbeauftragten (Chief Information Security Officer, CISO) bekannt gegeben. In dieser Funktion wird Charles für die allgemeine Sicherheit der Produkte, Dienste, Netzwerke und Ressourcen von SailPoint zuständig sein. Er wird zudem ein zentrales Mitglied des auf Vorstandsebene agierenden Ausschusses für Cybersicherheit von SailPoint sein, dessen Auftrag darin besteht, die Unternehmensresilienz in Bezug auf Cyberrisiken hinsichtlich seiner Technologien und seiner Produkte zu steigern.

"Die Sicherung unseres Unternehmens und unserer Technologien ist für jeden Aspekt unseres Geschäfts von entscheidender Bedeutung vor allem da wir wachsen und an Einfluss gewinnen, um den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Kunden hinsichtlich Sicherheit und Compliance gerecht zu werden", so Mark McClain, CEO und Mitgründer von SailPoint. "Das Maß an Expertise und die lange Laufbahn, die Charles bei SailPoint einbringt, sind beeindruckend und wir freuen uns auf den Einfluss, den er auf das Geschäft haben wird."

Charles kann auf mehr als 20 Jahre Erfahrung zurückblicken, in denen er den Sicherheitsstatus von Unternehmen gestärkt und gleichzeitig die fachlichen Anforderungen an Geschwindigkeit und Flexibilität aufeinander abgestimmt hat. Er verfügt über umfassende Erfahrungen beim Aufbau erstklassiger Sicherheitsteams, die an der Realisierung proaktiver Sicherheitsprogramme arbeiten. Er kommt nach fast zehn Jahren bei HomeAway, Inc. zu SailPoint. Bei HomeAway hatte er das Sicherheitsprogramm geleitet.

"Angesichts des sprunghaften Anstiegs der Cyberrisiken müssen Unternehmen immer flexibler sein und sich immer mehr auf Cybersicherheit und Compliance konzentrieren", so Jim Pflaging, Vorstandsmitglied bei SailPoint und Vorsitzender des Ausschusses für Cybersicherheit. "Charles' Ansatz beim Cyberrisikomanagement passt gut zu SailPoints fest verankertem Engagement für die Verbesserung von Sicherheit und Datenschutz für unsere Kunden, Mitarbeiter und Interessenvertreter."

"SailPoint konzentriert sich sehr darauf, die Abstimmung von Sicherheitsmaßnahmen innerhalb des gesamten Unternehmens zu verbessern ein Ansatz, von dem ich selbst sehr überzeugt bin." "Ich fühle mich geehrt, dass ich SailPoint beitreten kann: Hier werde ich Gelegenheit haben, das Unternehmen auf eine neue Stufe zu heben, wenn es darum geht, unsere Produkte, Systeme, Daten und letztlich unsere Kunden zu schützen."

SailPoint: The Power of Identity

SailPoint, der Marktführer im Bereich Identitäts-Governance für Unternehmen, macht Kunden auf der ganzen Welt die "Power of Identity" verfügbar. Die offene Identitätsplattform von SailPoint gibt Unternehmen die Möglichkeit, in neue Märkte einzusteigen, ihre Belegschaft zu bewerten, neue Technologien zu übernehmen, schneller Innovationen zu entwickeln und global wettbewerbsfähig zu sein. Als Pionier in der Branche und Marktführer im Bereich Identitäts-Governance bietet SailPoint Unternehmen mit komplexen IT-Umgebungen Sicherheit, operative Leistungsfähigkeit und Regelkonformität. SailPoint zählt die größten Unternehmen der Welt in einer Vielzahl von Branchen zu seinen Kunden, darunter: 8 der 15 größten Banken, 4 der 6 größten Krankenkassen und Managed-Care-Anbieter, 9 der 15 größten Sach- und Unfallversicherer, 5 der 13 größten Pharmaunternehmen und 11 der 15 größten Bundesbehörden.

