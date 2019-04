PEKING (dpa-AFX) - In China deutet die Preisentwicklung auf eine Stabilisierung der zuletzt schwächelnden Wirtschaft hin. Zum einem zogen die Verbraucherpreise im März deutlich an und zum anderen entwickelten sich auch die Erzeugerpreise besser als zuletzt. Bei den Verbraucherpreisen habe der Anstieg 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr betragen, wie das Statistikamt am Donnerstag in Peking mitteilte. Im Februar hatte das Plus lediglich 1,5 Prozent betragen. Die Erzeugerpreise legten um 0,4 Prozent zu - nach einem Anstieg von 0,1 Prozent im Februar. Die Entwicklung bei den Erzeuger- als auch Verbraucherpreisen fiel damit im Rahmen der Erwartungen der von Bloomberg befragten Volkswirte aus./zb

