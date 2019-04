Baierbrunn (ots) -



Anmoderationsvorschlag: Kaum zu glauben, aber mit ein paar optischen Tricks können wir abnehmen und Zucker einsparen. Wie das geht, berichtet Dagmar Ponto.



Sprecherin: Da 80 Prozent unserer Wahrnehmung durch das Sehen bestimmt wird, hängt es stark vom optischen Eindruck ab, wie wir einkaufen, essen und was wir schmecken, schreibt das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". Was zum Beispiel Farben mit Geschmack zu tun haben, erklärt uns Chefredakteurin Claudia Röttger:



O-Ton Claudia Röttger: 17 Sekunden "Die Farbe von einem Lebensmittel weckt bei uns eine bestimmte Erwartungshaltung, was Geschmack und Aroma betrifft, und so lassen wir uns von der Optik beeinflussen. Die Macht der Farben hat also großen Einfluss auf unser Ess- und Trinkverhalten. Wenn wir uns dessen bewusst sind, können wir das für uns nutzen."



Sprecherin: Bitte erklären Sie uns dieses Phänomen genauer:



O-Ton Claudia Röttger: 21 Sekunden "Gelb und grün verbinden wir zum Beispiel mit einem sauren Geschmack, während wir Rot in der Regel mit süßen und reifen Früchten assoziieren, je dunkler desto süßer. Bei Testtrinkern fand man zum Beispiel heraus, dass bei gleichem Zuckergehalt, ihnen roter Saft süßer schmeckte als rosafarbener. So kann man mit Farben bei Getränken und Lebensmitteln Zucker einsparen."



Sprecherin: Da kann man also tatsächlich mit einem Farb-Trick Zucker einsparen, und die optische Täuschung hat noch mehr Hilfsmittel parat:



O-Ton Claudia Röttger: 22 Sekunden "Bei Geschirr und Gläsern kann man sich sehr gut selbst überlisten. Wenn wir am Buffet zum Beispiel einen kleineren Teller wählen, sieht die gleiche Portion nach mehr aus, als auf einem größeren, und so stellt sich oft schneller ein Sättigungsgefühl ein. Und wer täglich zu wenig trinkt, sollte sich für ein gedrungenes Glas entscheiden, das kleiner wirkt als ein hohes schmales, damit man einfach mehr trinkt."



Abmoderationsvorschlag: Und selbst die Farbe des Geschirrs beeinflusst das Essverhalten, berichtet der Senioren Ratgeber. Forscher stellten fest, dass man von roten Tellern weniger isst, als von weißen. Rot als Warnfarbe steht wohl für "Stopp".



