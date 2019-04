FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Börse verhandelt mit dem Finanzkonzern Refinitiv über den Erwerb von Teilen seines Devisen-Geschäftsbereichs. Mit der Ankündigung bestätigen die Eschborner entsprechende Marktgerüchte. Die Verhandlungen und Prüfungen einer potentiellen Transaktion dauerten an. Der in den Gerüchten genannte Kaufpreis von 3,5 Milliarden Dollar sowie die unmittelbar bevorstehende Unterzeichnung verbindlicher Verträge entbehrten jeder Grundlage, so die Börse weiter.

Carlo Kölzer, der Chef und Gründer von 360T, der Währungshandelssparte in der Gruppe Deutsche Börse, hat erst vor wenigen Tagen mit einem Kauf von FXall geliebäugelt. FXall, eine elektronische Währungshandelsplattform in New York, ist direkter Wettbewerber der Devisenplattform 360T und vor allem in den USA aktiv, wäre also auch eine sinnvolle geographische Ergänzung. FXall gehört aktuell dem US-Finanzinvestor Blackstone sowie dem Finanzkonzern Refinitiv.

Erst am Dienstag hatte die Deutsche Börse den Kauf von Axioma für 850 Millionen Dollar bekannt gegeben. Durch Axioma wird das reine Indexgeschäft der Deutschen Börse durch ein höherwertiges analytisches Portfolio- und Risikomanagement-Geschäft ergänzt.

Börsenchef Theodor Weimer hat in der Vergangenheit immer wieder unterstrichen, sich nach Übernahmekandidaten umzuschauen. Der Börsenbetreiber versucht, sich durch die Übernahmen unabhängiger vom zyklischen Geschäft zu machen und das organische Wachstum zu stärken. Das zyklische Geschäft ist stark volatilitätsgetrieben und damit abhängig von der aktuellen Stimmungslage an den Finanzmärkten.

