Theresa May konnte einen Brexit-Aufschub bis 31. Oktober erreichen. Doch sollte Großbritannien nicht bis zum 22. Mai austreten und an der Europawahl teilnehmen müssen, dürfte es eng werden für die Premierministerin.

Bis sich die Staats- und Regierungschefs der verbleibenden 27 EU-Staaten einig waren, war es mitten in der Nacht. Dann folgte die Erklärung: Großbritannien erhält einen Brexit-Aufschub bis zum 31. Oktober. Nun hat die britische Regierung sechs weitere Monate Zeit, sich endlich auf einen Austritts-Kompromiss zu einigen. Es gibt auch Hoffnungen auf einen früheren Austritt, möglicherweise schon zum 22. Mai, vor der Europawahl. May selbst brachte diese Variante ins Spiel. EU-Ratspräsident Donald Tusk appellierte an die Briten, sich nun zusammenzuraufen: "Vergeudet bitte diese Zeit nicht."

Theresa May wird nun wohl versuchen, die Verschiebung des Termins zum Anlass zu nehmen, um darauf zu drängen, dass das Parlament doch noch den Brexit-Deal abgesegnet, den sie aus Brüssel mit nach Hause gebracht hat. Die Abgeordneten haben bereits drei Mal mit großer Mehrheit gegen diesen Deal gestimmt. Zahlreiche Politiker warfen May dabei vor, die Abstimmungen absichtlich so weit wie möglich nach hinten verlegt zu haben, um die Abgeordneten zu einer Zustimmung zu drängen. Die Auseinandersetzung fand ihren vorläufigen Höhepunkt, als May in einer bizarren Fernsehansprache versuchte, öffentlich Stimmung gegen die Abgeordneten zu machen.

Nachdem das alles nicht von Erfolg gekrönt war, könnte ...

