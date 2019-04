Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENDEALS - Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hat neue Durchsuchungen wegen des Verdachts auf schwere Steuerhinterziehungen veranlasst. Nach Informationen des Handelsblatts wurden am Dienstag insgesamt 19 Wohnungen und Geschäftsräume in Hessen, Niedersachsen, Baden-Württemberg und Bayern gefilzt. Die Ermittlungen betreffen drei verschiedene Fälle. Zusammen beträgt der vermutete Steuerschaden rund 51 Millionen Euro. Anlass der Razzien waren erneut Wertpapiergeschäfte rund um den Dividendenstichtag, die als Cum-Ex-Deals bekannt geworden sind. (Handelsblatt S. 29)

WOHNUNGSNOT - In der Debatte um Maßnahmen gegen die Wohnungsnot in Deutschland setzen viele Politiker auf die Schaffung neuer Wohnungen auf Grundstücken, die bisher der staatlichen Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) gehören. Doch deren Chef, Christoph Krupp, dämpft diese Erwartungen: "Wir haben nicht mehr allzu viel." Es heiße immer, der Bund habe Grundstücke. "Dabei darf man aber nicht unsere Kernaufgabe vergessen: den Bund mit Grundstücken und Gebäuden zu versorgen, die er benötigt, also zum Beispiel die Ministerien, die Bundespolizei, das Bundeskriminalamt und den Zoll. Wir haben Grundstücke nur im Verkauf, wenn wir sie nicht mehr benötigen." Vorhaltungen, die Bima verkaufe ihre Grundstücke "noch immer meistbietend" an Investoren, wies Krupp zurück. (Der Tagesspiegel)

GRUNDSTEUER - Finanzminister Olaf Scholz (SPD) muss bei der Reform der Grundsteuer nachbessern, weil seine Pläne in der Union auf starken Widerstand stoßen. Innenminister Horst Seehofer (CSU) sagte, er mache seine Zustimmung von einer Klausel abhängig, die den Ländern Gestaltungsmöglichkeiten sichere. "Ohne eine Öffnungsklausel werde ich dem Entwurf von Olaf Scholz nicht zustimmen", sagte Seehofer. (SZ S. 5)

WELTBANK - Trotz vieler Bekenntnisse zum Klimaschutz unterstützt die Weltbank nach Recherchen von NDR, Deutscher Welle und SZ weiter die Förderung von Erdöl oder Kohle. Die Mittel fließen häufig verkappt, ergab eine Studie der Entwicklungsorganisation Urgewald. Die Weltbank bestreitet die Vorwürfe. (SZ S. 15)

EINZELHANDEL - Die jahrelange Sonderkonjunktur der Lebensmitteldiscounter verliert hierzulande an Kraft. Die Konkurrenz durch Rewe und Edeka hinterlässt Spuren. Nach Prognosen des Marktforschers Edge by Ascential, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegen, wird der Umsatz von Aldi, Lidl, Penny und Co. in Deutschland 2019 zwar um 1,9 Prozent wachsen. Die selbstständigen Kaufleute bei Rewe hingegen haben im vergangenen Jahr um 9,1 Prozent zugelegt. Auf ähnliche Werte kommen auch Berechnungen der Gesellschaft für Konsumforschung. Nach einer Studie der Marktforscher sind die Umsätze von Supermarktketten wie Edeka 2018 im Schnitt mindestens doppelt so stark gestiegen wie jene der Discounter. Der Marktanteil der Discounter, der in Deutschland zeitweise bei mehr als 40 Prozent gelegen hatte, dürfte sich 2019 Richtung 35 Prozent bewegen. (Handelsblatt S. 4)

USA - Der US-Markt bereitet deutschen Unternehmen Sorgen. Das Potenzial der USA bleibt ungebrochen hoch, doch die Stimmung der Konzerne trübt sich ein. Zwar rechnen zwei von drei deutschen Unternehmen mit US-Geschäft, dass ihre Umsätze in der größten Volkswirtschaft der Welt weiter steigen. Aber nur knapp jedes zweite Unternehmen will seine Investitionen dort ausweiten - und nur 39 Prozent wollen die Beschäftigtenzahl erhöhen. (Handelsblatt S. 16)

DIVIDENDE - Deutschlands Aktiengesellschaften schütten in diesem Jahr so viel Geld aus wie nie zuvor. Auf mehr als 57 Milliarden Euro addieren sich die Dividenden, die Anteilseigner für das abgelaufene Geschäftsjahr erhalten, wie aus einer Studie hervorgeht. "Mit einer Steigerung um 6,6 Prozent wird die Rekordsumme des Vorjahrs noch einmal deutlich übertroffen", betont Marc Tüngler, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW). Das mit Abstand höchste Dividendenvolumen plant der Versicherer Allianz mit 3,8 Milliarden Euro. Allerdings müssen sich die Anleger auf schlechtere Zeiten einstellen. (Handelsblatt S. 30/Börsen-Zeitung S. 10)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 11, 2019 00:28 ET (04:28 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.