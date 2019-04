Mannheim - 60 Millionen Dollar im Marktwert hat das durchschnittliche kalifornische Unternehmen seit der Einführung der Frauenquote in Führungsgremien im Oktober 2018 verloren. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie der Professorin Alexandra Niessen-Ruenzi und ihrer Kollegen von der Universität St. Gallen und der University of California in Berkeley.

Als erster US-Bundesstaat führte Kalifornien im Oktober 2018 eine verbindliche Frauenquote für die Führungsgremien aller dort angesiedelten Unternehmen ein. Das Ergebnis: Innerhalb von nur drei Monaten erhöhte sich der Anteil von weiblichen Führungskräften um 0,5 Prozentpunkte. Gleichzeitig jedoch sank der Marktwert der betroffenen Unternehmen. Bis Dezember 2018 erlitt das durchschnittliche kalifornische Unternehmen einen Verlust von 60 Millionen Dollar im Marktwert. Das ist das Ergebnis einer bei Social Science Research Network (SSRN) veröffentlicheten Studie der BWL-Professorin Alexandra Niessen-Ruenzi und ihrer Kollegen.

Einführung entsprechender Gesetze über Kalifornien hinaus "befürchtet"



