The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.04.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0260990 NATL AUSTR.B 19/24 BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000DG4UFW1 DZ BANK IS.A900 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB12D4 LB.HESS.THR.CARRARA04K/15 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB12E2 LB.HESS.THR.CARRARA04L/15 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4YJ5 HCOB ZS 7 15/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA AU3FN0046777 NATL AUSTR.B 19/24 FLR BD01 BON AUD N

CA XFRA US50064FAJ30 KOREA 09/19 BD01 BON USD N

CA XFRA US708130AC31 PENNEY CORP. 2036 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0981588121 EIB EUR.INV.BK13/19FLRMTN BD01 BON GBP N

CA XFRA AU3CB0220192 METROP.L.GL FDG I 2019MTN BD02 BON AUD N

CA AXZC XFRA XS0604462704 AMCOR LTD 11/19 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0916739328 WESTPAC BKG 13/19 MTN BD02 BON AUD N

CA XFRA XS1055206038 ABN AMRO BANK 14/19 MTN BD02 BON AUD N

CA XFRA XS1057481084 ALLIED IRISH 14/19 MTN BD02 BON EUR N

CA MXB XFRA AU000000CAD3 CAENEUS MINERALS EQ00 EQU EUR N

CA T76 XFRA BMG5521X1092 LIONGLD CORP.LTD SD-,0001 EQ00 EQU EUR N