FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.04.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

IUS7 XFRA IE00B2NPKV68 ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS 0.363 EUR

CEM1 XFRA IE00BRHZ0620 ISHSIII-MSCI T.USA RE DLD 0.149 EUR

EUNJ XFRA IE00B4WXJD03 ISHSIII-MSCI P.EX-J.DLDIS 0.432 EUR

PPB XFRA IE00BWT6H894 PADDY PWR BETF.PLC EO-,09 1.543 EUR

RO41 XFRA GB00BVFNZH21 ROTORK PLC LS-,005 0.043 EUR

XUTE XFRA LU1399300455 XTR.II US TREASUR. 2DEOH 1.509 EUR

LX4A XFRA GB00BNK03D49 LUXFER HLDGS PLC LS-,50 0.111 EUR

T2V1 XFRA DK0060636678 TRYG AS NAM. DK 5 0.228 EUR

XMGD XFRA IE00BYQLL121 X(IE)-MORNING.GL Q.DIV.1D 0.413 EUR

8ZI XFRA DK0060696300 SCAND.TOBACCO GROUP DK 1 0.804 EUR

0SR XFRA DK0060036564 SPAR NORD BANK NAM. DK 10 0.469 EUR

T3V2 XFRA GB00BF8Q6K64 STD.LIFE AB.LS-,139682539 0.166 EUR

BRZ XFRA SE0011116508 BEIJER REF AB B 0.144 EUR

2N8 XFRA US3793782018 GLOBAL NET LEASE DL-,01 0.157 EUR

H41I XFRA DE000A2JG4F7 HSBC ECON.SC.WORLDW.EQ DZ 0.062 EUR

H41J XFRA DE000A2JG4G5 HSBC M.FAC.WORLDW.EQU. DZ 0.075 EUR

XUEM XFRA LU0677077884 XTR.II USD EM BD 2D DL 0.087 EUR

XQUE XFRA IE00BD4DXB77 X(IE)-DL EM BD Q.WE.2DEOH 0.581 EUR

51B XFRA GB00B4QVDF07 BIOVENTIX PLC LS -,05 0.348 EUR

TGHN XFRA LU1618151879 LOGWIN AG NAM. O.N. 3.500 EUR

XUHY XFRA IE00BDR5HM97 X(IE)-USD HIGH YLD C.B.1D 0.660 EUR

XUCD XFRA IE00BGQYRR35 X(IE)-MSCI USA CO.DI.1DDL 0.322 EUR

XUCS XFRA IE00BGQYRQ28 X(IE)-MSCI USA CO.ST.1DDL 0.746 EUR

XUEN XFRA IE00BCHWNS19 X(IE)-MSCI USA ENERGY 1D 0.793 EUR

XUFN XFRA IE00BCHWNT26 X(IE)-MSCI USA FINANC. 1D 0.697 EUR

XUHC XFRA IE00BCHWNW54 X(IE)-MSCI USA HEALTHC.1D 0.353 EUR

XUTC XFRA IE00BGQYRS42 X(IE)-MSCI USA IN.TE.1DDL 0.219 EUR

1YZ XFRA GB00B135BJ46 SAVILLS PLC LS-,025 0.306 EUR