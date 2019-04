Casablanca, Marokko (ots/PRNewswire) - Eine Revolution vollzieht sich in der marokkanischen Telekommunikationslandschaft: inwi startet win, die erste 100% digitale Marke.



"win ist kein neues Angebot von inwi, sondern eine neue Art der Telekommunikation, an der wir seit Jahren arbeiten. Es ist eine einzigartige Erfahrung, die es uns ermöglicht, unsere Geschäft vollständig zu überdenken", so Nadia Fassi-Fehri, CEO von inwi, und sie fügt hinzu, "Es ist ein greifbarer Beweis für die Führungsrolle von inwi bei der digitalen Transformation und sein Engagement, weiterhin an der Spitze der Innovationen zu stehen und die Anforderungen und Wünsche unserer Kunden zu antizipieren."



win ist eine interaktive und sich entwickelnde Welt, in der das gesamte Kundenerlebnis und alle Dienstleistungen, vom Abonnement bis zum Kundensupport, digital sind. Es ist eine Marke, die beispiellose Zugänglichkeit und Großzügigkeit bietet und es Kunden in Marokko erstmals ermöglicht, ihr Angebot jederzeit zu konfigurieren.



win steht für eine neue Erfahrung, eine neue Art, Dinge zu tun. Es ist das perfekte Beispiel für die Anpassung und Flexibilität, die die digitale Transformation unter der Leitung von inwi ermöglicht. Heute bietet inwi allen Kunden die Möglichkeit, ihr eigener Betreiber zu werden. Die Kunden interagieren direkt mit den IT-Systemen von inwi über die App auf ihrem Smartphone oder von der win-Website aus. Sie können alles selbst erledigen, ohne in einen Laden gehen oder den Kundenservice anrufen zu müssen. Sie können ihr Angebot konfigurieren, online abonnieren, ihre SIM-Karte oder Support rund um die Uhr über einen Chatbot erhalten.



Die für die Entwicklung dieses neuen Universums verantwortlichen Teams haben direkt mit ihren Zielkunden interagiert, um sich ein Bild von deren Erwartungen, digitalen Gewohnheiten, Ansprüchen und Wünschen in Bezug auf die digitale Welt und Telekommunikation zu machen.



win zielt darauf ab, jedermann ein einzigartiges, intuitives und einfaches Erlebnis mit unschlagbaren Preisen und voller Flexibilität bei der Konfiguration seines Daten- und Sprachangebots zu gewährleisten. Darüber hinaus profitieren die Kunden von inwis exzellentem Netzwerk, das von nPerf 2017und 2018 als bestes Datennetz Marokkos ausgezeichnet wurde.



Um dieses Ziel zu erreichen, hat sich inwi mit weltweit führenden Unternehmen im Bereich der digitalen Transformation und im Relationship Management and Development zusammengeschlossen, namentlich Salesforce, Vlocity und Mirum-wpp.



"win ist ein natives digitales Universum, das auf Salesforce- und Vlocity-Systemen basiert. Das macht win zu einer weltweiten Premiere im Telekommunikationssektor", so Matthieu Dumont, Senior Regional Vice President von Salesforce.



Mit der Einführung von win ist inwi bereits der Telekom-Betreiber von morgen, ein Betreiber der bereit und willens ist, die Entwicklung der Nutzungs- und Konsumgewohnheiten der Marokkaner zu unterstützen und zu antizipieren.



https://win.ma/



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/869954/win_inwi_Logo.jpg



