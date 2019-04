Empower Clinics Inc.: Empower meldet Änderung des Börsenkürzels, neue Webseite und bevorstehende Änderung des Unternehmensnamens DGAP-News: Empower Clinics Inc. / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung Empower Clinics Inc.: Empower meldet Änderung des Börsenkürzels, neue Webseite und bevorstehende Änderung des Unternehmensnamens 11.04.2019 / 08:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Empower meldet Änderung des Börsenkürzels, neue Webseite und bevorstehende Änderung des Unternehmensnamens Empower Clinics Inc. hat ihr Börsenkürzel zu CSE: CBDT geändert und schlägt auf der Jahreshauptversammlung im Juni 2019 eine Änderung des Unternehmensnamens in CBD Therapeutics Corporation vor. Vancouver, British Columbia. 10. April 2019. EMPOWER CLINICS INC. (CSE: EPW) (Frankfurt 8EC) ("Empower" oder das "Unternehmen"), ein wachstumsorientiertes, diversifiziertes Gesundheits- und Wellness-Unternehmen gibt bekannt, dass an der Canadian Securities Exchange (die "CSE") das Börsenkürzel des Unternehmens zu CSE: CBDT geändert wurde. Das Unternehmen beabsichtigt ebenfalls, die Genehmigung der Aktionäre für eine Änderung des Unternehmensnamens in CBD Therapeutics Corporation einzuholen und eine neue Unternehmens-Webseite, www.empowerclinics.com, in Betrieb zu nehmen. In den letzten Wochen hat das Unternehmen seine Gesamtstrategie neu ausgerichtet, um ein vertikal integriertes Gesundheits- und Wellness-Unternehmen zu werden, das mit seinen 120.000 Patienten mittels des datengestützten Fokus verbunden ist, die Lebensqualität der Patienten durch Produkte, Technologie und Gesundheitssysteme zu verbessern. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Namensänderung es seinen Patienten, Kunden, Aktionären, Partnern, Teammitgliedern und der Investorengemeinschaft erlauben wird, ein einfaches und deutliches Verständnis des Unternehmensschwerpunkts zu haben - ein Markenzeichen das für Therapien, Produkte und Behandlungsoptionen auf CBD-Basis steht. Das neue Börsenkürzel des Unternehmens, CSE: CBDT, unterstützt die neue Markeninitiative und macht es in der Investorengemeinschaft für am Unternehmen Interessierte einfacher, das Unternehmen mit seiner Präsenz an den Kapitalmärkten zu assoziieren. Das Unternehmen hat ebenfalls eine neue Webseite in Betrieb genommen, die seine Gesundheits- und Wellness-Marke besser repräsentiert und den Nutzern ein funktionelleres und angenehmeres Erlebnis am Desktop oder auf Mobilgeräten bietet. Die Webseite wird sich weiter entwickeln, neue Inhalte und Funktionalität werden im Lauf der Zeit hinzugefügt einschließlich bildender Bereiche, Links zu einem E-Commerce-Laden zum Kauf von CBD-Produkten und eines Verzeichnisses des sich vergrößernden Kliniknetzes des Unternehmens. Das Unternehmen beabsichtigt in Verbindung mit der offiziellen Namensänderung eine Änderung des Domain-Namens für die Webseite nach der Genehmigung der Namensänderung auf der nächsten Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Aktionäre des Unternehmens. "Die Entwicklung des Geschäftsmodells und des Markennamens des Unternehmens ist für mich im Auftrag unserer Aktionäre eine imperative Initiative gewesen und die Bekanntgabe der Änderung des Börsenkürzels des Unternehmens sowie die geplante Namensänderung reflektieren unseren Weg in die Zukunft," sagte Steven McAuley, Empowers Chairman und CEO. "Wir glauben, dass es uns die neue Webseite erlauben wird, die Anzahl der Zugriffe darauf mit Zuversicht zu erhöhen und wir wissen, dass unser Online-Auftritt die Geschichte unserer Marke erzählt und den Nutzern Zugang zu unserer umfangreichen Wissensbasis, den Produktangeboten und den Weltklasse-Ärzten in unserem Kliniknetz bietet." Über Empower Empower ist ein führender Besitzer/Betreiber eines Netzwerks von mit Ärzten besetzten Kliniken, die sich darauf konzentrieren, Patienten bei der Verbesserung und dem Schutz ihrer Gesundheit durch die von Ärzten empfohlenen innovativen Behandlungsoptionen zu helfen. Es wird erwartet, dass Empowers geschützte Produktlinie "Sollievo" Patienten eine Vielfalt von Verabreichungsmethoden für durch Ärzte empfohlene auf Cannabidiol (CBD) basierende Produktoptionen bieten wird, die in den Kliniken von Empower, Online und bei großen Einzelhändlern erhältlich sind. Mit über 120.000 Patienten, einer sich vergrößernden Anzahl von Kliniken, einem Fokus auf neue Technologien einschließlich Telemedizin sowie einer sich erweiternden Produktentwicklungsstrategie führt Empower neue Wachstumsinitiativen durch, um sich als ein vertikal integrierter, diversifizierter, marktführender Serviceanbieter für komplexe Patientenbedürfnisse im Jahr 2019 und darüber hinaus zu positionieren. Im Auftrag des BOARD OF DIRECTORS: Steven McAuley Chief Executive Officer Kontakte: Investoren: Steve Low Boom Capital Markets Tel: 647-620-5101 Für Anfragen in Französisch: Remy Scalabrini, Maricom Inc., E: rs@maricom.ca, Tel: (888) 585-6274 Investoren: Steven McAuley CEO s.mcauley@empowerclinics.com Tel: 604-789-2146 Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. 