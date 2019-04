DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

TAGESTHEMA

48 Stunden vor einem drohenden Chaos-Brexit haben sich die EU und Großbritannien auf eine bis zu sechsmonatige Verschiebung des Austrittsdatums geeinigt. Beide Seiten legten bei einem Sondergipfel als neuen Brexit-Termin den 31. Oktober fest. Großbritannien kann bei dieser "flexiblen" Verlängerung aber auch früher austreten oder den Brexit weiter rückgängig machen. "In dieser Zeit wird die Vorgehensweise vollständig in den Händen des Vereinigten Königreichs liegen", sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk nach fast achtstündigen Gipfel-Beratungen. Das Land könne das mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen "noch ratifizieren" und dann direkt austreten. Es könne aber "auch die gesamte Brexit-Strategie überdenken". Und bis zuletzt habe London die Möglichkeit, den Austrittsantrag zurückzuziehen und den Brexit abzusagen. Premierministerin Theresa May betonte, mit dem Verlängerungsbeschluss habe Großbritannien weiter die Möglichkeit, vor den Europawahlen Ende Mai aus der EU auszutreten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

GERRESHEIMER (7:30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q19 ggVj Zahl 1Q18 Umsatz 309 +6% 6 290 EBITDA bereinigt 91 +73% 5 53 Ergebnis nach Steuern/Dritten 97 +99% 3 49 Ergebnis je Aktie k.A. -- -- 1,55

Weitere Termine:

06:55 DE/Stratec SE, Jahresergebnis (14:00 Telefonkonferenz)

09:00 DE/BMW AG, Absatzzahlen März

10:00 DE/MTU Aero Engines AG, HV

13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen März

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Gea Group AG, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Verbraucherpreise März (endgültig) PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,3% gg Vj vorläufig: +0,4% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+1,5% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,4% gg Vj vorläufig: +0,5% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+1,7% gg Vj - US 14:30 Erzeugerpreise März PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 210.000 zuvor: 202.000

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2024 Auktion 1,85-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2035 im Gesamtvolumen von 3,5 bis 4,5 Mrd EUR 11:00 IT/Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2022 im Volumen von 2 Mrd bis 2,5 Mrd EUR Auktion neuer 2,10-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2026 im Volumen von 3,25 Mrd bis 3,75 Mrd EUR Auktion 3,35-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2035 im Volumen von 1 Mrd bis 1,5 Mrd EUR 11:30 HU/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2022 im Volumen von 20 Mrd HUF Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2024 im Volumen von 25 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2038 im Volumen von 15 Mrd HUF

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Stand +/- % DAX-Future 11.924,50 -0,12 S&P-500-Future 2.894,20 -0,01 Nikkei-225 21.720,27 0,15 Schanghai-Composite 3.202,41 -1,22 +/- Ticks Bund -Future 165,80 -3 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 11.905,91 0,47 DAX-Future 11.944,00 0,62 XDAX 11.918,84 0,62 MDAX 25.165,84 0,04 TecDAX 2.741,73 0,00 EuroStoxx50 3.424,65 0,22 Stoxx50 3.163,00 0,01 Dow-Jones 26.157,16 0,03 S&P-500-Index 2.888,21 0,35 Nasdaq-Comp. 7.964,24 0,70 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,83% +35

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Wenig verändert dürften Europas Börsen starten. Die Einigung zwischen Brüssel und London auf eine flexible Verlängerung des Brexit-Austrittsdatums auf Ende Oktober ist zwar grundsätzlich positiv zu werten, entspricht allerdings der zuvor bereits dominierenden Das Pfund zeigt praktisch keine Reaktion auf die Einigung, es hatte am Mittwoch im Vorfeld etwas angezogen. Keinen großen Einfluss auf die Märkte dürfte das am Vorabend veröffentlichte Protokolls der März-Sitzung der US-Notenbank entfalten.

Rückblick: Etwas fester - Die Zinsentscheidung der EZB bewegte in der Breite kaum, auch weil die Anleger auf die Ergebnisse des EU-Gipfels zum Brexit warteten. Mit Kursverlusten reagierten Bankaktien darauf, dass die EZB die negativen Nebenwirkungen von Negativzinsen auf die Bankgewinne quasi einräumte und dies nun prüfen will. Der Euro-Stoxx-Bankensubindex verlor 0,7 Prozent. In London stürzten Indivior um 71,6 Prozent ab, weil das Spezialpharmaunternehmen in den USA angeklagt wurde. Der Kurs von Reckitt Benckiser - ehemalige Mutter von Indivior - fiel um 6,5 Prozent. Reckitt Benckiser könnte als früherer Eigentümer haftbar gemacht werden, so die Analysten der UBS. Im Ölsektor konnten die Aussagen von Repsol und OMV zur Produktion im ersten Quartal nicht überzeugen. Die Kurse stiegen dennoch um 1,6 bzw. 2,4 Prozent, gestützt vom anhaltende Anstieg der Ölpreise. Tesco hat im abgelaufenen Geschäftsjahr den Gewinn deutlich gesteigert und erhöht die Dividende. Die Aktie gewann 3,6 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Nach der Senkung der Prognose verloren Siltronic 5,1 Prozent. Die Aktie der Mutter Wacker Chemie gab um 2 Prozent nach. Wirecard stiegen um 1,9 Prozent. Ein Händler verwies auf die Aufnahme der Aktie in das Musterportfolio von "Der Aktionär". Leicht positiv wurde bewertet, dass die Deutsche Börse Axioma übernehmen will, einen Anbieter von Portfolio- und Risikomanagementlösungen, um dessen Geschäft mit dem eigenen Index-Geschäft zusammenzuführen. Die Aktie gewann 0,4 Prozent. Metro gaben um 1,6 Prozent nach. Hier läuft laut Handelsblatt der Verkaufsprozess der Tochter Real nicht wie geplant. Shop-Apotheke knickten nach einer gewinnverwässernden Kapitalerhöhung um 10,5 Prozent ein.

XETRA-NACHBÖRSE

Deutsche Bank wurden 0,7 Prozent fester gestellt. Bei einem Treffen zwischen den Chefs von Commerzbank und Deutscher Bank soll es laut "Die Welt" zu Unstimmigkeiten gekommen sein. Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing soll deutlich gemacht, dass er sich nicht drängen lasse. Er sei auch nicht bereit, die bei solchen Transaktionen übliche Übernahmeprämie von 20 bis 30 Prozent zu zahlen. Commerzbank bewegten sich nicht. Lufthansa stiegen um 0,3 Prozent. Die Fluglinie hatte mitgeteilt, den Verkaufsprozess für die Cateringtochter LSG Sky Chefs voranzutreiben.

USA / WALL STREET

Etwas fester - Im Vorfeld der Ergebnisse des EU-Gipfels zum Brexit agierten die Anleger verhalten optimistisch. Leichten Anteil daran hatte auch das Sitzungsprotokoll der jünsgetn Fed-Sitzung. Darin wurde für 2019 keine Zinserhöhung mehr avisiert, für 2020 lediglich eine und für 2021 wieder keine. Im Dow waren Boeing einmal mehr das Schlusslicht und zugleich als Schwergewicht der Bremser - diesmal mit einem Minus von 1,1 Prozent. Der Flugzeugbauer hat im März keine einzige Bestellung für Maschinen des in Verruf geratenen Typs 737 MAX erhalten. Berichte über Steuerpläne stützten Tesla und Co. Eine Gruppe von Abgeordneten will steuerliche Anreize zum Kauf von Elektrofahrzeugen ausweiten. Tesla zogen um 1,4, GM um 1,0 und Ford um 1,3 Prozent an. Levi Strauss legten um 4,0 Prozent zu. Der Jeanshersteller hatte in seinem ersten Zahlenausweis seit dem Börsengang ein Umsatzplus und einen Gewinn ausgewiesen. Lyft verloren dagegen 10,9 Prozent, die Titel litten unter dem nahenden Börsengang des Wettbewerbers Uber. Dieser soll laut Berichten im Mai anstehen und die mögliche Bewertung niedriger liegen als ursprünglich veranschlagt.

Die Rendite zehnjähriger Papiere reduzierte sich um 3,0 Basispunkte auf 2,47 Prozent. Hier hätten Anleger auf die gesunkene Kerninflation in den USA geschaut, die keine Notwendigkeit für weiter steigende Zinsen gezeigt hätten, hieß es.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17:05 EUR/USD 1,1280 +0,0% 1,1276 1,1251 EUR/JPY 125,29 +0,2% 125,08 124,84 EUR/CHF 1,1303 -0,0% 1,1303 1,1280 EUR/GBR 0,8607 -0,1% 0,8618 0,8599 USD/JPY 111,07 +0,1% 110,93 110,95 GBP/USD 1,3104 +0,1% 1,3085 1,3084 Bitcoin BTC/USD 5.211,39 -1,53 5.292,26 5.266,79

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 11, 2019 01:36 ET (05:36 GMT)

Der WSJ-Dollarindex sank um 0,2 Prozent, etwas gedrückt von moderat ausgefallenen US-Preisdaten. Der Euro geriet mit den Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi zunächst unter Druck, erholte sich aber schnell wieder. Auf Tagessicht bewegte sich die Gemeinschaftswährung am Abend mit 1,1273 Dollar kaum. Die EZB hatte ihre Geldpolitik wie erwartet bestätigt. Die Betonung der Wachstumsrisiken in der Eurozone belastete den Euro nur kurz, auch weil die niedrige Kerninflation in den USA als Grund für die Euro-Erholung bemüht wurde.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,29 64,61 -0,5% -0,32 +38,2% Brent/ICE 71,48 71,73 -0,3% -0,25 +30,1%

Stützend wirkten neue Opec-Daten. Die Ölförderung des Kartells ist im März deutlich zurückgegangen, ausgelöst vor allem von Förderdrosselungen in Saudi-Arabien und signifikanten Ausfällen in Venezuela. WTI stieg um 1,0 Prozent auf 64,61 Dollar, Brentöl erhöhte sich stärker um 1,6 Prozent auf 71,73 Dollar. Die Rohöllagerbestände in den USA hatten sich zwar deutlicher als vorausgesagt ausgeweitet. Die ebenso stark gesunkenen Benzinbestände glichen das aber wieder aus.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.307,56 1.308,05 -0,0% -0,49 +2,0% Silber (Spot) 15,23 15,22 +0,1% +0,01 -1,7% Platin (Spot) 907,21 902,50 +0,5% +4,71 +13,9% Kupfer-Future 2,92 2,93 -0,3% -0,01 +10,6%

Der Goldpreis zeigte sich weiter stabil über der Marke von 1.300 Dollar. Der Preis für die Feinunze legte mit der moderaten Inflation in den USA und den trüben Konjunkturprognosen der EZB um 0,3 Prozent zu auf 1.308 Dollar. Beides spricht für ein weiter intaktes Niedrigzinsumfeld, was günstig für das Gold ist.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR

GELDPOLITIK USA

Die US-Währungshüter haben sich bei ihrer Sitzung im März noch überzeugter davon gezeigt, dass sie ihren Leitzins in diesem Jahr voraussichtlich nicht ändern müssen. Die Risiken für die US-Wirtschaft durch die globale Verlangsamung des Wachstums und die gedämpfte Inflation seien größer geworden, wie aus dem Protokoll der Sitzung hervorgeht. Die Notenbanker sahen aber auch keine Notwendigkeit, die Zinsen zu senken. Für 2019 wird in dem Protokoll keine Zinserhöhung mehr avisiert, für 2020 eine und keine für 2021.

KONJUNKTUR CHINA

Höhere Ölpreise und ein starker Anstieg der Schweinefleisch- und Gemüsepreise haben die Inflation in China im März angekurbelt. Der Verbraucherpreisindex stieg im Jahresvergleich um 2,3 Prozent, verglichen mit einem Plus von 1,5 Prozent im Februar. Der Erzeugerpreisindex kletterte im März um 0,4 Prozent nach 0,1 Prozent im Februar. Beide Werte liegen im Rahmen der Erwartungen von Ökonomen.

5G-AUKTION DEUTSCHLAND

Bei der 5G-Frequenzauktion sind die Höchstgebote weiter gestiegen. Nach der 171. Auktionsrunde beläuft sich die Summe der gültigen Höchstgebote auf 5,074 Milliarden Euro.

MASCHINENBAU DEUTSCHLAND

Die deutschen Maschinenbauer blicken zunehmend pessimistisch in die Zukunft. Wie eine der Nachrichtenagentur AFP vorab vorliegende Studie der Unternehmensberatung PwC zeigt, gehen die Manager von Deutschlands zweitwichtigstem Industriezweig für das eigene Unternehmen dieses Jahr nur noch von einem durchschnittlichen Umsatzwachstum von 3,1 Prozent aus. Bei der gleichen Befragung vor einem Jahr lagen die Erwartungen mit 8,0 Prozent noch mehr als doppelt so hoch.

DEUTSCHE BANK / COMMERZBANK

Bei einem Treffen zwischen den Chefs von Commerzbank und Deutscher Bank ist es laut einem Zeitungsbericht zu Unstimmigkeiten gekommen. Bei Preis und Zeitplan der angedachten Fusion gingen die Vorstellungen auseinander, wie "Die Welt" berichtet.

DEUTSCHE BÖRSE

verhandelt mit dem Finanzkonzern Refinitiv über den Erwerb von Teilen seines Devisen-Geschäfts. Mit der Ankündigung bestätigen die Eschborner entsprechende Marktgerüchte. Der in den Gerüchten genannte Kaufpreis von 3,5 Milliarden Dollar sowie die unmittelbar bevorstehende Unterzeichnung verbindlicher Verträge entbehrten jeder Grundlage, teilte die Börse mit. Carlo Kölzer, der Chef und Gründer von 360T, der Währungshandelssparte in der Gruppe Deutsche Börse, hat erst vor wenigen Tagen mit einem Kauf von FXall geliebäugelt. FXall, eine elektronische Währungshandelsplattform in New York, ist direkter Wettbewerber der Devisenplattform 360T und vor allem in den USA aktiv, wäre also auch eine sinnvolle geographische Ergänzung. FXall gehört aktuell dem US-Finanzinvestor Blackstone sowie dem Finanzkonzern Refinitiv.

LUFTHANSA

Der Vorstand hat einen formalisierten Verkaufsprozess beschlossen, um eine Veräußerung der Cateringtochter LSG Sky Chefs als Ganzes oder in Teilen vorzubereiten.

HELLA

Nachfolgend ein Vergleich der Neunmonatszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET 9Mon 9M18/19 ggVj 9M17/18** Umsatz 5.169 +1% 5.130 Umsatz* 5.148 +6% 4.843 EBIT bereinigt 417 +6% 395 EBIT 649 +61% 404 Ergebnis nach Steuern/Dritten 510 +85% 276 Ergebnis je Aktie 4,59 +85% 2,48 * währungs- und portfoliobereinigt **Zahlen angepasst

Der Gegenwind habe zugenommen, warnte Hella, bestätigte aber den Ausblick für das Geschäftsjahr 2018/19. Die operative Marge sank auf 8,1 von 8,2 Prozent. Für das Geschäftsjahr peilt Hella weiter ein Umsatzplus von gut 5 Prozent an. Das um Sondereffekte bereinigte EBIT wird in der unteren Hälfte der Bandbreite von 5 bis 10 Prozent erwartet. Die bereinigte EBIT-Marge soll auf dem Niveau des Vorjahres liegen, als Hella 8,1 Prozent erreichte.

SCOUT24

Die Investoren Hellman & Friedman und Blackstone können sich weiter Hoffnung auf Erfolg bei der geplanten Übernahme des Online-Marktplatzes machen. Laut Vorstand und Aufsichtsrat von Scout24 liegt die Offerte im besten Interesse des Unternehmens.

ENEL

hat seine Beteiligung an der Chile-Tochter Enel Americas auf 56,42 von 51,8 Prozent aufgestockt und dafür rund 412 Millionen Euro gezahlt.

JETBLUE

Die US-Billigfluglinie Jetblue will ab 2021 über den Großen Teich fliegen und mehrfach täglich von New York und Boston aus London ansteuern. Allerdings muss sie sich erst noch Zugang zu den stark beanspruchten Flughäfen der britischen Hauptstadt sichern.

LVMH

hat den Umsatz im ersten Quartal vor allem dank hoher Nachfrage nach Mode- und Lederwaren um 16 Prozent auf 12,54 Milliarden Euro gesteigert. Das organische Wachstum betrug 11 Prozent.

