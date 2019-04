Gesundheitsminister Jens Spahn spricht im Interview mit der WirtschaftsWoche über digitale Medizin und Prämien für Fitte, bremsende Ärzte und teure Sozialreformen.

Diese Kunst hat Nebenwirkungen. Und die kann Jens Spahn gerade nicht gebrauchen. An der Wand seines Ministerbüros zieht ein weißes Schild die Blicke an. Das Werk aus dem Fundus des Bundes erinnert an ein Praxisschild: "Di - Fr 11 - 19 Uhr, Sa 11 - 14 Uhr" leuchtet der Schriftzug aus Neonröhren. "Und - natürlich jederzeit - nach Vereinbarung", liest der für die Ärzte zuständige Minister auf sich selbst bezogen laut weiter. Der 38-Jährige hat sichtlich Freude am Kunstwerk, aber bitte: nicht fotografieren. Kürzlich erst hat er längere Praxiszeiten für niedergelassene Ärzte durchgesetzt.

Feigheit kann man dem Bundesminister für Gesundheit sonst eigentlich nicht vorwerfen. Spahns Stil: Er startet provokant, um nach dem ersten Aufjaulen seine Position kontrolliert abzumildern. Erst die Aufmerksamkeit, dann der pragmatische Kompromiss. Mit der Taktik ist Spahn zum Aktivisten der Regierung geworden. Kaum ein anderer in Angela Merkels Kabinett legt so ein Arbeitstempo vor. Das war gegenüber Medizinern und Apothekern so, denen er mehr Patientennähe verordnete. Das dürfte auch bei der dringend nötigen Digitalisierung im Gesundheitswesen so werden. Hier empfindet Spahn Kassenverbände wie Ärztevertreter als Bremser. Der Minister, so viel ist klar, hat was vor im Amt. Die Frage ist manchmal: Geht es ihm um die Sache - oder ist er in eigener Sache unterwegs?

WirtschaftsWoche: Herr Spahn, die elektronische Gesundheitskarte sollte 2006 starten. 13 Jahre später haben wir immer noch Versichertenkarten, die kaum etwas können. Wie wollen ausgerechnet Sie es nun bis 2021 schaffen, eine vollwertige elektronische Gesundheitsakte bereitzustellen?Jens Spahn: Indem wir mit Hochdruck dran arbeiten, mutig die Zukunft gestalten und auch Konflikte eingehen. Denn nur wenn wir die Chancen der Digitalisierung nutzen, können wir die Patientenversorgung besser machen.

Chancen der Digitalisierung - klingt hübsch. Aber was können Versicherte 2021 konkret erwarten?Die digitale Gesundheitswelt, wie ich sie mir vorstelle, beinhaltet dann Videosprechstunden, das digitale Rezept sowie die elektronische Patientenakte. Mit jedem Arztbesuch kommen dann neue Behandlungsdaten dazu. 2021 wird das noch nicht perfekt sein, aber sehr brauchbar. Daran werde ich mich messen lassen.Damit Sie Ihr Versprechen halten, haben Sie kurzerhand die Organisation verstaatlicht, in der bisher die Profis im Gesundheitswesen selbst die Standards für die digitale Welt setzen sollten. Was wird bei der Gematik nun anders?Wir haben die Organisation nicht verstaatlicht. Wir ändern nur die Mehrheitsverhältnisse. Wenn die Gematik 15 Jahre lang wenig bis nichts entscheidet, halte ich das für eine überfällige Reaktion. Ab 1. Mai können wir hier Tempo machen.

Sie klingen aber ganz schön gefrustet.Bisher lief es so: Die Gematik wollte eine Lösung für alle entwickeln, war aber technologisch zehn Jahre hinterher. Jetzt gilt: Wir setzen künftig nur den Rahmen, etwa für Datenschutz und -sicherheit. Dann setzt der Wettbewerb ein. Krankenkassen schaffen selbst interessante Angebote für ihre Versicherten.

Keine Angst, dass das Ihr digitaler BER wird?Am Seitenrand zuschauen und Nichtstun, um dann auf andere zu zeigen, ist nicht mein Verständnis von Politik. Verantwortung übernehmen bedeutet auch, Risiko in Kauf zu nehmen. Dazu bin ich gerne bereit.

Wenn es denn klappt - wo steht Deutschland dann im internationalen Vergleich?Das kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen. Wir versuchen zumindest den Anschluss an die Weltspitze zu finden. Das wird schwer genug. Große Konzerne investieren Milliarden in China und den USA, um die Gesundheitsbranche mit Big Data zu revolutionieren.

Und was machen wir in Europa?Bei der Sicherheit von sensiblen Gesundheitsdaten werden wir in Deutschland ganz vorne stehen. Bei den Anwendungen haben wir sicher noch Nachholbedarf. Aber auch unser ...

