Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1281 US-Dollar und damit leicht mehr als am Vorabend.Zum Franken gewann die Gemeinschaftswährung klar an Wert und überwand die Marke von 1,13 auf 1,1302 Franken. Das britische Pfund hielt sich weiter über der Schwelle von 1,31 Franken. Der US-Dollar liegt mit 1,0026 Franken ...

