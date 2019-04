Zwolle, 11. April 2019 - RoodMicrotec N.V., der führende unabhängige Anbieter von Halbleiterbauelementen und begleitenden hochwertigen Dienstleistungen, gibt heute bekannt, dass ein neues automatisches optisches Inspektionssystem für Halbleiter im Testbereich der RoodMicrotec in Nördlingen installiert wurde. Mit dem STI iFocus 505, einem hochmodernen System, erweitert das Unternehmen ab dem ersten Quartal 2019 sein Leistungsportfolio um eine Vielzahl neuer Möglichkeiten.



Die Anforderungen der Industrie entwickeln sich schnell hin zur vollständigen Automatisierung der Prozesse. Mit dieser neuen Leistung verfügt RoodMicrotec über eine Lösung, die den Bedürfnissen der Kunden, insbesondere im Automobilsektor, entspricht.

Martin Sallenhag, CEO der RoodMicrotec, sagt: "Der Zweck dieser Dienstleistung ist es, Ausfälle und Schäden an eingehenden Wafern zu erkennen und die Qualitat an ausgehenden Wafern zu sichern. So können wir mögliche Fehler aus vorangehenden Prozessschritten wie Waferherstellung und Transport identifizieren und unseren Kunden Produkte in bestmöglicher Qualität liefern. Darüber hinaus werden wir uns durch die Inbetriebnahme dieses Systems innerhalb unserer bestehenden Produktionslandschaft als starker, zuverlässiger und qualitätsbewusster Partner für all unsere Kunden aus der Halbleiterindustrie auszeichnen können."

Das AOI-System ist in der Lage, 6-, 8- und 12-Zoll-Wafer vollautomatisch von Kassette zu Kassette zu verarbeiten. Es bietet auch die Möglichkeit, gesägte Wafer oder Waferteilstücke, die auf einem Filmrahmen montiert sind, zu handhaben und zu prüfen.

Die beiden Hauptkomponenten des Systems sind die Handlingeinheit und die optische Einheit. Die Handlingeinheit besteht aus einem Roboter, der die Wafer bearbeitet und von der Kassette zur Visioneinheit führt. Die Visioneinheit wird durch die bewegliche Aufnahmehalterung auf hochpräzisen Linearmotoren und dem direkt darüber liegenden leistungsstarken optischen System gebildet. Diese Visioneinheit ist auf einem eine halbe Tonne wiegenden Granitblock montiert, und liegt auf vier Luftdämpfern, die die nötige Stabilität gewährleisten und Vibrationen kompensieren.

Der Durchsatz des Systems hängt von der verwendeten Vergrößerung ab. Hauptsächlich wird 5X verwendet, aber die Maschine ist auch für 2,5X, 3,5X, 7,5X und 10X geeignet. Die Vergrößerung bestimmt die Größe der Fehler, die erkannt werden können. Bei 10X können beispielsweise Fehler der Größe 1,6µm x 1,6µm gefunden werden.

Über RoodMicrotec

RoodMicrotec ist ein führender unabhängiger Anbieter von Halbleiterbauelementen und Qualitätsdienstleistungen. Mit 50 Jahren Erfahrung in der Halbleiter- und Elektronikindustrie ist RoodMicrotec als geschätzter Partner für viele Unternehmen weltweit etabliert. Das Unternehmen bietet Full-Turnkey-ASIC-Services für hochkomplexe Mikrochips, die vollständig auf die spezifischen Anwendungen einzelner Kunden zugeschnitten sind. In Zusammenarbeit mit starken Partnern steuert RoodMicrotec den gesamten Entwicklungs- und Produktionsfluss der ASICs in der gewünschten Stückzahl, von kleinen Mengen bis hin zu mehreren Millionen Stück pro Jahr. Die schlüsselfertige Lösung umfasst Projektmanagement, Wafertest, Montage, Endtest, Qualifikation, Logistik und Fehleranalyse. Alle Dienstleistungen entsprechen den Industrie- und Qualitätsanforderungen der Branchen Hochzuverlässigkeit, Luft- und Raumfahrt, Automotive, Gesundheitswesen und Industrie. Der Hauptsitz von RoodMicrotec befindet sich in Zwolle, Niederlande, mit operativen Einheiten in Nördlingen und Stuttgart, Deutschland.

Martin Sallenhag - CEO, Reinhard Pusch - COO, Arvid Ladega - CFO

Telefon: +31 38 4215216 Email: investor-relations@roodmicrotec.com Web: www.roodmicrotec.com

Diese Pressemitteilung wird in Englisch, Niederländisch und Deutsch publiziert. Sollten Unterschiede in den Versionen bestehen, dann hat die englische Fassung Gültigkeit.

Diese Mitteilung enthält Informationen, die als Insider-Informationen im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 der EU-Marktmissbrauchsverordnung gelten. Martin Sallenhag, Geschäftsführer und CEO des Unternehmens, ist für die Freigabe dieses Dokuments im Auftrag von RoodMicrotec verantwortlich.

