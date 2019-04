Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für LVMH nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 345 Euro belassen. Der Luxusgüterkonzern habe einen starken Jahresstart hingelegt, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies bestätige ein robustes Branchenumfeld. Dennoch dürften die Sektorunternehmen im ersten Quartal höchst unterschiedlich abgeschnitten haben./edh/ag

ISIN FR0000121014

