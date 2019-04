Die Aktie von Aurora Cannabis hat am Mittwoch an der Heimatbörse in Toronto wieder einen Gang zulegen können. Knapp 3,7 Prozent ging es nach oben auf 12,15 Kanadische Dollar. Dabei profitierte der Wert zum einen von der insgesamt positiven Marktstimmung, zum anderen von mehreren guten Meldungen zuletzt. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) beispielsweise hat die drei Gewinner der Ausschreibung für den Anbau und Vertrieb von medizinischem Cannabis in Deutschland bekannt gegeben. Hier konnte sich Aurora Cannabis 5 der 13 zur Verfügung stehenden Lose sichern und damit die Maximalzahl, die an einen einzelnen Anbieter vergeben werden konnte. 79 Bieter beziehungsweise Bietergemeinschaften hatten im Ausschreibungsverfahren des BfArM teilgenommen. Ein Los steht für eine Jahresmenge von 200 Kilogramm Cannabisblüten. Aurora Cannabis kann somit für den vorgesehenen Zeitraum von vier Jahren pro Jahr eine Tonne liefern. Dies verspricht Einnahmen in Millionenhöhe. Zudem spricht es für die internationale Ausrichtung des Unternehmens. Speziell dem deutschen Cannabis-Markt wird in der Branche hohe Bedeutung beigemessen. Allerdings kann gegen die Entscheidung noch bis zum 17. April Klage eingereicht werden.

