Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

KONJUNKTUR CHINA

Höhere Ölpreise und ein starker Anstieg der Schweinefleisch- und Gemüsepreise haben die Inflation in China im März angekurbelt. Der Verbraucherpreisindex stieg im Jahresvergleich um 2,3 Prozent, verglichen mit einem Plus von 1,5 Prozent im Februar. Der Erzeugerpreisindex kletterte im März um 0,4 Prozent nach 0,1 Prozent im Februar. Beide Werte lagen im Rahmen der Erwartungen von Ökonomen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erzeugerpreise März PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 210.000 zuvor: 202.000

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 2.894,20 -0,01% Nikkei-225 21.703,74 +0,07% Hang-Seng-Index 29.851,24 -0,89% Kospi 2.221,82 -0,12% Shanghai-Composite 3.193,97 -1,48% S&P/ASX 200 6.200,30 -0,37%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Händler führen das zurückhaltende Geschäft unter anderem darauf zurück, dass der Dollar zu den lokalen Währungen nach taubenhaften Signalen der US-Notenbank abgewertet hat, was für die asiatischen Exporteure ungünstig ist. Zudem könnten wieder zunehmende Konjunktursorgen die Anleger zurückhaltend agieren lassen. Aus dem am Vorabend veröffentlichten Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung ging hervor, dass die Währungshüter keinen Grund für weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr sehen, weil die Risiken für die US-Wirtschaft durch die globale Verlangsamung des Wachstums und die gedämpfte Inflation größer seien. Stärker unter Druck stehen die Kurse an den chinesischen Aktienmärkten. Die chinesischen Inflationsdaten für März bewegen derweil nicht, sie entsprachen den Erwartungen. Aktien von Elektrofahrzeugherstellern leiden darunter, dass China eine Neuregelung der Subventionen beschlossen hat. In Hongkong verbilligen sich BYD um 1,5 Prozent und BAIC um 2,7 Prozent. In Tokio belasten die nach den taubenhaften Fed-Aussagen gesunkenen US-Anleiherenditen die Kurse von Finanzwerten.

US-NACHBÖRSE

Mit deutlichen Kursverlusten reagierten Bed Bath & Beyond auf enttäuschende Geschäftszahlen (s.u.). Der Kurs gab um 9,4 Prozent nach. Nach der Vorlage von Umsatzzahlen für März büßte die Aktie von Costco Wholesale 0,9 Prozent ein. Für den Kurs von Rite Aid ging es um 4,9 Prozent nach unten. Die Drogeriekette hatte nach Börsenschluss eine Aktienzusammenlegung angekündigt, um an der Nyse notiert bleiben zu können. Für je 20 gehaltene Aktien sollen die Aktionäre mit Wirkung vom 22. April eine neue erhalten.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.157,16 0,03 6,58 12,13 S&P-500 2.888,21 0,35 10,01 15,21 Nasdaq-Comp. 7.964,24 0,70 54,97 20,03 Nasdaq-100 7.611,49 0,57 43,00 20,25 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 742 Mio 715 Mio Gewinner 2.161 737 Verlierer 784 2.203 Unverändert 81 100

Etwas fester - Im Vorfeld der Ergebnisse des EU-Gipfels zum Brexit agierten die Anleger verhalten optimistisch. Leichten Anteil daran hatte auch das Sitzungsprotokoll der jünsgetn Fed-Sitzung. Darin wurde für 2019 keine Zinserhöhung mehr avisiert, für 2020 lediglich eine und für 2021 wieder keine. Im Dow waren Boeing einmal mehr das Schlusslicht und zugleich als Schwergewicht der Bremser - diesmal mit einem Minus von 1,1 Prozent. Der Flugzeugbauer hat im März keine einzige Bestellung für Maschinen des in Verruf geratenen Typs 737 MAX erhalten. Berichte über Steuerpläne stützten Tesla und Co. Eine Gruppe von Abgeordneten will steuerliche Anreize zum Kauf von Elektrofahrzeugen ausweiten. Tesla zogen um 1,4, GM um 1,0 und Ford um 1,3 Prozent an. Levi Strauss legten um 4,0 Prozent zu. Der Jeanshersteller hatte in seinem ersten Zahlenausweis seit dem Börsengang ein Umsatzplus und einen Gewinn ausgewiesen. Lyft verloren dagegen 10,9 Prozent, die Titel litten unter dem nahenden Börsengang des Wettbewerbers Uber. Dieser soll laut Berichten im Mai anstehen und die mögliche Bewertung niedriger liegen als ursprünglich veranschlagt.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,32 -3,3 2,35 111,7 5 Jahre 2,27 -3,7 2,31 34,8 7 Jahre 2,37 -2,6 2,40 12,3 10 Jahre 2,47 -3,1 2,50 2,4 30 Jahre 2,90 -1,5 2,91 -16,9

Die US-Anleihen bauten ihre Vortagesgewinne aus. Die Rendite zehnjähriger Papiere reduzierte sich um 3,0 Basispunkte auf 2,47 Prozent. Hier schauten Anleger auf die gesunkene Kerninflation in den USA, die für weiter niedrige Zinsen in den USA sprach. Zudem folgten die Renditen denen deutscher Bundesanleihen nach unten, denn Bundesanleihen waren nach den taubenhaften Draghi-Kommentaren gesucht.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9.45 Uhr % YTD EUR/USD 1,1282 +0,1% 1,1276 1,1265 -1,6% EUR/JPY 125,29 +0,2% 125,08 125,30 -0,4% EUR/GBP 0,8611 -0,1% 0,8618 0,8625 -4,3% GBP/USD 1,3101 +0,1% 1,3085 1,3061 +2,8% USD/JPY 111,07 +0,1% 110,93 111,23 +1,3% USD/KRW 1138,95 +0,1% 1137,94 1139,81 +2,2% USD/CNY 6,7140 -0,0% 6,7160 6,7152 -2,4% USD/CNH 6,7186 +0,0% 6,7185 6,7218 -2,2% USD/HKD 7,8424 +0,1% 7,8371 7,8383 +0,1% AUD/USD 0,7163 -0,1% 0,7169 0,7146 +1,7% NZD/USD 0,6763 -0,0% 0,6766 0,6746 +0,7% Bitcoin BTC/USD 5.219,26 -1,4% 5.292,26 5.259,62 +40,3%

Der WSJ-Dollarindex sank um 0,2 Prozent, etwas gedrückt von moderat ausgefallenen US-Preisdaten. Der Euro geriet mit den Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi zunächst unter Druck, erholte sich aber schnell wieder. Auf Tagessicht bewegte sich die Gemeinschaftswährung am Abend mit 1,1273 Dollar kaum. Die EZB hatte ihre Geldpolitik wie erwartet bestätigt. Die Betonung der Wachstumsrisiken in der Eurozone belastete den Euro nur kurz, auch weil die niedrige Kerninflation in den USA als Grund für die Euro-Erholung bemüht wurde.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,30 64,61 -0,5% -0,31 +38,3% Brent/ICE 71,41 71,73 -0,4% -0,32 +30,0%

Stützend wirkten neue Opec-Daten. Die Ölförderung des Kartells ist im März deutlich zurückgegangen, ausgelöst vor allem von Förderdrosselungen in Saudi-Arabien und signifikanten Ausfällen in Venezuela. WTI stieg um 1,0 Prozent auf 64,61 Dollar, Brentöl erhöhte sich stärker um 1,6 Prozent auf 71,73 Dollar. Die Rohöllagerbestände in den USA hatten sich zwar deutlicher als vorausgesagt ausgeweitet. Die ebenso stark gesunkenen Benzinbestände glichen das aber wieder aus.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.308,24 1.308,05 +0,0% +0,19 +2,0% Silber (Spot) 15,25 15,22 +0,2% +0,03 -1,6% Platin (Spot) 909,71 902,50 +0,8% +7,21 +14,2% Kupfer-Future 2,91 2,93 -0,5% -0,01 +10,9%

Der Goldpreis zeigte sich weiter stabil über der Marke von 1.300 Dollar. Der Preis für die Feinunze legte mit der moderaten Inflation in den USA und den trüben Konjunkturprognosen der EZB um 0,3 Prozent zu auf 1.308 Dollar. Beides spricht für ein weiter intaktes Niedrigzinsumfeld, was günstig für das Gold ist.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

GELDPOLITIK USA

Die US-Währungshüter haben sich bei ihrer Sitzung im März noch überzeugter davon gezeigt, dass sie ihren Leitzins in diesem Jahr voraussichtlich nicht ändern müssen. Sie sahen wenig Grund dafür, weil die Risiken für die US- Wirtschaft durch die globale Verlangsamung des Wachstums und die gedämpfte Inflation größer seien. Wie aus dem Protokoll der Sitzung weiter hervorgeht, sahen die Notenbanker aber keine Notwendigkeit, die Zinsen zu senken, da es keine größere Konjunktureintrübung gebe. Die angemessenen Zinsen könnten sich in beide Richtung bewegen, abhängig von den eingehenden Daten und anderen Entwicklungen.

AUSTRALIEN

Die Australier wählen am 18. Mai ein neues Parlament. Der konservative Premierminister Scott Morrison gab den Wahltermin bekannt. Er hofft, den Konservativen eine dritte Amtszeit in Folge zu bescheren. Umfragen sehen allerdings die oppositionelle Labor-Partei von Bill Shorten vorne.

UBER

Der Fahrdienstvermittler peilt bei seinem anstehenden Börsengang laut Kreisen eine Bewertung von bis zu 100 Milliarden US-Dollar an. Das ist weniger als zuvor erwartet.

BED BATH & BEYOND

hat seinen ersten Jahresverlust und den ersten Umsatzrückgang in seinen knapp 30 Jahren als börsennotiertes Unternehmen eingefahren. Der Inneneinrichter meldete für sein Schlussquartal einen Umsatzrückgang von 11 Prozent auf 3,31 Milliarden Dollar und einen Verlust von 253,8 Millionen, nach einem Vorjahresgewinn von 194 Millionen. Auch der Ausblick enttäuschte: Zwar will das Unternehmen in diesem Jahr wieder profitabel sein, doch soll der Umsatz abermals zurückgehen.

JETBLUE

April 11, 2019 02:03 ET (06:03 GMT)

