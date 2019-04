Der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung ist im frühen Handel stabil. Auch das britische Pfund reagiert kaum auf die Brexit-Verschiebung.

Der Eurokurs hat sich am Donnerstag im frühen Handel wenig verändert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1280 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...