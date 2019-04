flatex Morning-news: Der Deutsche Aktienindex machte am Mittwoch etwas Boden gut. ...

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex machte am Mittwoch etwas Boden gut. Die EZB war dem deutschen Leitindex jedoch keine große Hilfe. Der DAX schloss via Xetra mit einem Plus von 0,47 Prozent bei 11.905,91 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug nur 2,76 Mrd. Euro. Europas Leitindex EuroStoxx50 beendete den Börsentag mit einem Kursplus von 0,22 Prozent bei 3.424,65 Zählern. Blickt man vor allem auf die Kurstafel mit den europäischen Indizes, so könnte man nicht unbedingt davon ausgehen, dass am Mittwoch ein EZB-Zinsentscheid stattgefunden hat. Noch vor gar nicht langer Zeit war dieser Zinsentscheid eigentlich immer ein Garant für steigende Kurse. Die EZB hatte am Mittwoch alle Zinssätze unverändert belassen. Der Leitzins verharrt bei 0,00 Prozent, der Spitzenrefinanzierungssatz bei 0,25 Prozent und der Einlagensatz bei einem Minus von 0,40 Prozent. Unterdessen dreht sich das Rad in Sachen IPO an den US-Börsen weiter. Nach dem Fahrdienstanbieter Lyft treibt es nun nämlich auch Uber an die Börse. Man will offenbar tatsächlich in Sachen IPO aufs Gaspedal treten, solange das sprichwörtliche Börsenzeitfenster noch offen ist. Uber plant einen IPO mit einem Volumen von 10 Milliarden US-Dollar. Damit wird der IPO von Uber der größte des Jahres 2019 (das Jahr ist noch jung - doch fraglich wie viele IPOS noch in diesen Größenordnungen folgen können) und einer der zehn größten der Börsenhistorie. Der Fahrdienstanbieter Uber soll Konzernzahlen zufolge im Jahr 2018 Brutto-Buchungen in Höhe von rund 50 Mrd. US-Dollar durch die Bücher geführt haben. Das Wachstum im Vergleich zu dieser Referenzkennzahl aus dem Jahr 2017 betrug damit 45 Prozent. Man darf gespannt sein wie viele Aktien der führende Investor SoftBank Group am Aktienmarkt an neue Aktionäre "abladen" wird. An der Wall Street schlossen die drei führenden US-Indizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 durchweg mit Kursgewinnen.

Von der volkswirtschaftlichen Seite wurden schon um 08:00 Uhr die deutschen Verbraucherpreise für den März publiziert. Aus Frankreich stehen um 08:45 Uhr ebenso die Verbraucherpreise für den März zur Bewertung an und aus den USA werden um 14:30 Uhr zeitgleich die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf Wochenbasis und die Erzeugerpreise für den März erwartet. Um 15:30 Uhr beginnt die IWF- und Weltbank-Tagung in Washington. Am Morgen standen bereits Quartalsberichte der deutschen Konzerne Hella und Gerresheimer vorbörslich auf der Agenda. Aus den USA wird am Nachmittag das aktuelle Quartalszahlenwerk von Fastenal zur Veröffentlichung anstehen.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte, sowie die US-Futures gaben sich am Donnerstag kurz vor dem Übergang in die europäische Handelszeit noch recht richtungslos. Die ersten DAX-Indikationen lagen am Morgen bei rund 11.900 Punkten

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex ging am Mittwoch mit einem Plus von 0,47 Prozent bei 11.905,91 Punkten via Xetra aus dem Handel. Ausgehend vom letzten Hoch und gleichzeitig dem Jahreshoch vom 04. April 2019 bei 12.029,20 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief des 09. April 2019 bei 11.850,57 Punkten, wären die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen näher zu definieren. Die Widerstände wären demnach bei 11.940/11.961/11.987 und 12.029 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 12.071/12.097 und 12.140 Punkten zu ermitteln. Die Unterstützungen hingegen kämen bei den Marken von 11.893 und 11.851 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 11.808/11.782 und 11.740 Punkten in Betracht.

flatex-select

