- BARCLAYS NIMMT CECONOMY MIT 'EQUAL WEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 5,50 EUR - DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR GRENKE AUF 98 (91) EUR - 'BUY'- DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 150 (115) EUR - 'HOLD'- GOLDMAN SENKT AURUBIS AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 45 (50) EUR- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE WOHNEN AUF 39,40 (41,10) EUR - 'NEUTRAL' - RBC HEBT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 390 (385) EUR - 'UNDERPERFORM'- WDH/BAADER BANK SENKT COVESTRO AUF 'SELL' (HOLD)- WDH/BAADER BANK SENKT LANXESS AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 45 (49) EUR- WDH/BAADER BANK SENKT LINDE AUF 'SELL' (HOLD)- WDH/BAADER BANK SENKT NABALTEC AG AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 31 (28) EUR- WDH/MAINFIRST SENKT ZIEL FÜR SILTRONIC ...Den vollständigen Artikel lesen ...