Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Eine zum Handeln bereite EZB, eine verringerte Kernteuerung in den USA und die Fristverlängerung beim "Brexit" sorgten per saldo für Gewinne am Rentenmarkt, so die Analysten der Helaba.Einen fundamentalen Impuls für sinkende Kurse gebe es heute wohl nicht. Mit Blick auf den Tageschart sei hervorzuheben, dass die 21-Tagelinie (165,24) aktuell die entscheidende Unterstützung darstelle. Bereits in den letzten Tagen sei diese im Visier der Marktteilnehmer gewesen, ein nachhaltiges Unterschreiten sei nicht möglich gewesen. Ungeachtet der sinkenden, quantitativen Indikatoren dürfte es heute wohl ebenfalls nicht dazu kommen. Die nächsten Haltemarken wären in diesem Fall bei 165,10 (38,2%) und 164,74 zu finden. Widerstände würden die Analysten bei 166,21 und 166,21 lokalisieren. Die Trading-Range liege zwischen 165,10 und 166,21. ...

