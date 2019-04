Frankfurt (www.fondscheck.de) - Am Anfang entstand die Idee, unterschiedliche werthaltige Strategien im Fixed Income-Markt in einem Fondsportfolio zu kombinieren - aus diesem Grundgedanken ist 2017 der Fonds nordIX Treasury plus (ISIN DE000A2DKRH6/ WKN A2DKRH) entstanden, der die wesentlichen Komponenten des modernen Treasury Managements zu einem aktiv gemanagten Investmentfonds mit defensivem Rendite-Risiko-Profil verbindet, so die Experten der Universal-Investment-GmbH in ihrer aktuellen Ausgabe von "ChampionsNews". ...

