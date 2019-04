Der deutsche Leitindex ist gestern über die Marke von 11.900 Punkten zurückgekehrt. Nach einem verhaltenen Handelsstart hielt sich der DAX konstant in der Gewinnzone. Am Ende lag er bei 11.906 Punkten.



Marktidee: General Electric Die Aktie von General Electric hat in dieser Woche einen heftigen Rücksetzer hinnehmen müssen. Schuld war eine Analystenstudie von JP Morgan. Auch aus charttechnischer Sicht hat sich die Lage eingetrübt. Entscheidend ist jetzt, dass sich der Kurs über einem wichtigen Widerstand hält.