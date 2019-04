Der Dax geht trotz vermeintlich guter Nachrichten kaum verändert in den Handel. Die Anleger vermissen richtungsweisende Vorgaben aus Asien und den USA.

Der Dax hat am Donnerstag zum Handelsbeginn seinen Aufwärtstrend nicht fortsetzen können. Das deutsche Börsenbarometer pendelt nach einem minimalen Plus zum Start um den Vortageswert.

Am Mittwoch hatte sich der Dax wieder der 12.000-Punkte-Marke angenähert und mit 0,5 Prozent im Plus geschlossen. Dabei hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den europäischen Aktienkursen geholfen, indem sie die Zinsen auf ihrer Sitzung am Nachmittag wie erwartet unverändert gelassen hatte, kommentierte Analyst David Madden von CMC Markets UK. Niedrige Zinsen begünstigen tendenziell Aktien gegenüber festverzinslichen Wertpapieren.

Für den Handel am Donnerstag mangelt eigentlich nicht an vermeintlich positiven Nachrichten: Großbritannien einigte sich mit der Europäischen Union in der Nacht zum Donnerstag auf einen weiteren Aufschub des Brexits. Statt bis zum 12. April soll der Brexit bis zum 31. Oktober geordnet über die Bühne gehen. Außerdem kamen die USA und China in ihren Bemühungen zur Beilegung ihres Handelskonflikts weiter voran. Beide Seiten hätten im Prinzip einen "Umsetzungsmechanismus" vereinbart, der im Falle eines Abkommens greifen solle, sagte Finanzminister Steven Mnuchin dem Sender CNBC am Mittwoch. Dazu würden sowohl von den USA als auch von China Büros eingerichtet, "die sich mit den laufenden Angelegenheiten befassen".

Die Anleger lieben aber Klarheit - und genau die gibt es in beiden Fällen weiterhin nicht. Da das britische Unterhaus den Austrittsvertrag immer noch nicht gebilligt hat, geht die Hängepartie weiter. Theoretisch droht weiterhin ein ungeregelter Brexit ohne Vertrag mit unabsehbaren Folgen für Wirtschaft und Bürger.

Ähnlich verhält es sich beim Handelsstreit zwischen den ...

