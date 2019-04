Daimler, BMW, Volkswagen und Co stehen unter Druck. Einmal hat US-Präsident für Sorgenfalten bei den Fans von Autoaktien gesorgt. Bereits in der Vergangenheit hatte der US-Präsident immer wieder mit Einfuhrzöllen auf ausländische Autos geliebäugelt. Am Mittwoch hat Trump den Ball in Sachen Autozölle erneut aufgenommen.US-Präsident Donald Trump bekräftige am Mittwoch sein Vorhaben, Zölle auf weitere Produkte aus der EU zu verhängen. Das drückte vor allem bei den Autowerten auf die Stimmung. Ziel von Donald Trump sei es, dass die europäischen Autobauer Werke in den USA bauen. Dann haben sie keine Zölle, sagte Trump vor einigen Wochen. Ohne ein entsprechendes Einlenken der Hersteller werde er Null-Prozent-Zölle auf Einfuhren für Autos nicht akzeptieren.

