(shareribs.com) Chicago 11.04.2019 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich am Mittwoch fester. Das Wetter in den USA könnte zu Verzögerungen bei der Aussaat von Mais und Sojabohnen sorgen. Mai-Mais verbesserte sich um 1,75 Cents auf 3,6175 USD/Scheffel. Mais stand unter dem fortgesetzten Eindruck des letzten WASDE-Berichtes, im Rahmen dessen die Prognosen für die globalen und die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...