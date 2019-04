F: Die Federal Reserve hat sich in diesem Jahr zweimal getroffen und die Zinssätze bei beiden Treffen nicht geändert. Dennoch legte die Börse nach beiden Ereignissen zu. Warum? Die eigentliche Zinsentscheidung ist oft nicht die wichtigste Nachricht, die aus dem Meeting kommt. Meistens haben die Investoren eine ziemlich gute Vorstellung davon, was sie erwartet. Vorbehaltlich einer überraschenden Zinsänderung sind die Marktteilnehmer in der Regel mehr daran interessiert, was das richtungsweisende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...