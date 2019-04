Baierbrunn (ots) - Wie die Haut brauchen auch Finger- und Zehennägel Feuchtigkeit und Pflege. Tägliches Eincremen mit einer Hand- und Fußcreme stärkt das Keratin - die Eiweißsubstanz ist der wichtigste Baustein der Nägel. "Inhaltsstoffe wie Bienenwachs, Weizenkeimöl, Dexpanthenol und Harnstoff kommen auch den Nägeln zugute", erklärt Apothekerin Daniela Hemminger-Narr aus Esslingen im Apothekenmagazin "Baby und Familie".



Nagelöle helfen, brüchigen Fingernägeln und rissiger Nagelhaut vorzubeugen. Die darin enthaltenen Wirkstoffkomplexe aus Ölen, Vitaminen und Mineralstoffen stärken die Nägel. Das können zum Beispiel Olivenöl, Schafgarbenauszug, Kamille und Vitamin E sein. Auch ein Nagelhärter oder Lack mit Silizium kann brüchige Nägel wieder festigen. "Zusätzlich können Präparate mit Zink, Biotin und Kieselerde sinnvoll sein. Denn oft verursacht ein Nährstoffdefizit die brüchigen Nägel", sagt die Apothekerin.



Im aktuellen "Baby und Familie"-Heft erklärt Hemminger-Narr ausführlich, wie Nägel am besten gepflegt werden.



