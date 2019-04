Das österreichische Immobilienunternehmen Immofinanz AG (ISIN: AT0000A21KS2) will der Hauptversammlung am 22. Mai 2019 eine Dividende in Höhe von 85 Eurocent je Aktie für das Geschäftsjahr 2018 vorschlagen. Damit wird die Dividende im Vergleich zum Vorjahr (0,70 Euro) um 21,4 Prozent erhöht. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 22,25 Euro ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 3,82 Prozent. Erwarteter Dividenden-Zahltag ...

