Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die EZB hält an ihrer "forward guidance" fest, wonach die Leitzinsen in der Eurozone mindestens "bis Ende des Jahres 2019" auf dem aktuellen Niveau verbleiben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Risiken für den Konjunkturausblick würden mit Blick auf die zuletzt schwachen Wirtschaftsdaten unverändert als "abwärtsgerichtet" eingestuft, die Inflation dürfte nach Einschätzung der europäischen Währungshüter in den kommenden Monaten weiter nachgeben. EZB-Präsident Mario Draghi stufe zwar die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession im gemeinsamen Währungsraum als "niedrig" ein, habe auf der Pressekonferenz zur Zinsentscheidung aber gleichzeitig betont, dass die Notenbank bereitstehe, alle geldpolitischen Instrumente bei Bedarf anzupassen. In diesem Zusammenhang prüfe die EZB, ob und wie die belastenden Effekte aus dem negativen Einlagesatz für den Bankensektor (z. B. durch eine Staffelung bei den Leitzinssätzen) abgemildert werden könnten. ...

