Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Global Defensiv Focus X (ISIN LU0313461773/ WKN A0MX7L) verzeichnete im März eine leichte Wertminderung in Höhe von 0,1%, so die Experten von Sauren.Seit Jahresbeginn weise der Dachfonds eine Wertsteigerung in Höhe von 0,7% auf.Die Rentenmärkte seien im März von fallenden Kapitalmarktzinsen geprägt gewesen. Die Umlaufrendite in Deutschland sei dabei in den negativen Bereich gerutscht. Der REX-Performanceindex sei um 0,8% angestiegen. Neben Staatsanleihen hoher Bonität hätten auch Unternehmensanleihen und Anleihen niedriger Bonität Kursgewinne aufgewiesen. Die flexiblen Rentenfonds des Portfolios hätten in diesem Umfeld Wertzuwächse zwischen 0,5% und 0,8% erzielt. ...

