Durch Automation lassen sich in der Produktion Kosten sparen, Ausfälle vermeiden und neue Geschäftsmöglichkeiten entwickeln. Condition Monitoring und die "Losgröße 1" gehören zu den am häufigsten genannten Begriffen in diesem Zusammenhang, doch damit hören die Möglichkeiten von Industrie 4.0 oder dem Industrial Internet of Things (IIoT) noch nicht auf.

Die Grundlage des IIoT sowie der Industrie 4.0 bilden die Daten von Magnetfeld-, Temperatur-, Luftdruck- oder Beschleunigungssensoren. Sie geben einen Aufschluss über Produktionsbedingungen oder den Zustand der Maschinen, sodass die Zentrale zu jedem Zeitpunkt weiß, welchen Produktionsstatus jedes einzelne Produkt hat. Dies alles ist nur mit einer wachsenden Zahl Sensoren möglich, da sie die notwendigen Daten sammeln, ehe ein Mikrocontroller (MCU) sie weiterverarbeitet.

Schon heute werden jedes Jahr weltweit über eine Milliarde Sensoren installiert und die Zahl wird weiter steigen. Das gilt genauso für nicht-industrielle Anwendungen, denn eine effektive Nutzung der Sensordaten ist weltweit die Grundlage für IoT-Anwendungen aller Art.

Design-Schwierigkeiten überwinden

Viele der heutigen Sensoren haben ein geringes analoges Ausgangssignal. Zur Unterdrückung von Störgeräuschen muss das System die schwachen Signale verstärken und eventuell vorher filtern, bevor ein A/D-Wandler es digitalisieren und der Mikrocontroller es verarbeiten kann. Dies trifft auf die meisten Sensoren zu, ob sie beispielsweise die Beschleunigung, das Magnetfeld, den Druck, die Temperatur oder das Licht messen. Schaltungen, die diese Funktionen übernehmen, sind als Analog-Front-End bekannt.

Jedoch ist die Entwicklung von diskreten AFEs alles andere als einfach, denn Entwickler müssen nicht nur die Eigenschaften der Zielsensoren verstehen. Vielmehr müssen sie auch die ideale Schaltung einschließlich der Verstärker-, Filter- und A/D-Wandler-ICs entwickeln, die Leiterplatte entwerfen und bestücken und schließlich das Design überprüfen. Falls sie dabei die gewünschten Eigenschaften nicht erreichen, muss der gesamte Entwicklungsprozess noch einmal auf den Prüfstand.

Darüber hinaus können die von den Sensoren ausgegebenen analogen Signale je nach Sensortyp variieren. Entwickler stehen vor der Herausforderung, mit ihren AFE-Entwicklungen unterschiedliche Spannungsamplituden, Abtastfrequenzen, Rauschverhalten und Signalimpedanzen verarbeiten zu müssen. Auch geben einige Sensoren statt einer Spannung einen analogen Strom aus, was wiederum voraussetzt, dass der AFE-Entwickler die Ausgangseigenschaften genau kennt. Die Notwendigkeit, ...

