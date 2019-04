Die erneute Verlängerung der Brexit-Frist sorgt bei Anlegern europäischer Fluggesellschaften für Erleichterung. Die Aktien von Lufthansa lagen am Donnerstag mit einem Plus von bis zu 2,6 Prozent auf 21,42 Euro an der Dax-Spitze. Papiere von EasyJet, Ryanair, der British-Airways-Mutter IAG und Air France kletterten um bis zu fünf Prozent.

Den vollständigen Artikel lesen ...