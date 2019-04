LSD hat den Regional Digital Champions Award gewonnen. Unter Schirmherrschaft von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier wählte eine Expertenjury LSD und seine Augmented-Reality-Lösung Snoopstar zum Gewinner in der Kategorie "Digitale Transformation im Mittelstand" in der Region West.Die beiden Geschäftsführer Klaus und Chris Finken nahme am Dienstagabend in der Bochumer Jahrhunderthalle die Auszeichnung von Paul Walterscheid entgegen. Der Düsseldorfer Full-Media-Dienstleister LSD ist das erste von insgesamt sechs Unternehmen in Deutschland, die im Rahmen der europaweit größten, branchenübergreifenden ...

