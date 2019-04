Rapperswil (ots) - Gemeinsam mit Kunden, Treuhändern und Partnern

feierte der Business-Software-Anbieter bexio die Eröffnung des ersten

Standorts in der Romandie. Das neue Büro in Renens bei Lausanne

gehört zur nachhaltigen Wachstumsstrategie, den Kunden noch stärker

ins Zentrum zu rücken. Dafür soll das Team vor Ort kontinuierlich

ausgebaut werden.



Vergangenen Freitag feierte bexio, einer der Schweizer Marktführer

cloudbasierter Business-Software, die Eröffnung des neuen Standorts

in Renens bei Lausanne. Am Tag der offenen Tür in den neuen

Büroräumlichkeiten konnten Kunden, Treuhänder und Partner das Team

hinter bexio persönlich kennenlernen, sich austauschen und hinter die

bexio-Kulissen blicken. Der neue Standort in der Romandie ist

Bestandteil der Wachstumsstrategie von bexio. «Trotz unseres enormen

monatlichen Wachstums von teils über 1'000 Neukunden ist es für uns

essenziell, nachhaltig zu wachsen», erklärt Rouven Mayer, Leiter

operatives Geschäft. «Dazu gehört, noch näher beim Kunden zu sein.

Wir möchten Westschweizer Unternehmen dasselbe Erlebnis bieten können

wie in der deutschsprachigen Schweiz.»



«Unser Büro hier in Renens ist umgeben von vielversprechenden

Startups und aufstrebenden Jungunternehmen, in dessen Ökosystem sich

bexio mit seinem Startup-Charakter perfekt integriert,» freut sich

Rouven Mayer und ergänzt: «Nach unserem erfolgreichen Start und der

Besetzung der ersten Stellen planen wir gemeinsam mit unserem

Teamlead vor Ort, das Team in Renens weiter auszubauen. Alles, um

unsere Kunden die ganze Zeit und möglichst nah zu unterstützen. Darum

intensivieren wir auch die Zusammenarbeit mit unseren

Treuhand-Partnern und steigern die Anzahl Veranstaltungen vor Ort.»



Über bexio



bexio ist einer der Marktführer cloudbasierter Business-Software

für Schweizer Kleinunternehmen, Selbstständige und Startups. Das

Unternehmen verringert die administrative Last für KMU: Vom Angebots-

und Rechnungsprozess bis zur E-Banking-Schnittstelle und dank

automatisierter Buchhaltung mit direktem Online-Zugang für den

Treuhänder - vereint auf einer Plattform. bexio mit Sitz in

Rapperswil am Zürichsee und Renens bei Lausanne zählt bexio über

20'000 Kunden und mehr als 100 Mitarbeitende. www.bexio.com



