Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Äußerungen der EZB sorgten für Unterstützung der Kurse deutscher Staatsanleihen, so die Analysten der Nord LB.Der richtungsweisende Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) sei von 165,48 auf 165,89 Punkte geklettert. Konjunktursorgen würden wie bereits am Vortag das Zepter bei den amerikanischen Staatsanleihen halten. Die Kurse in allen Laufzeitbereichen hätten sich erneut erhöht. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen seien um 1/32 Punkte auf 101 3/32 Punkte geklettert. ...

