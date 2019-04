Liestal (ots) - Die Windwerte des vom Bundesamt für Energie (BFE)

herausgegebenen Windatlas weichen teils massiv vom realen

Windaufkommen ab. So wird zum Beispiel in Collonges das

Windstrompotenzial gegenüber der effektiven Produktion der

bestehenden Windenergieanlage um den Faktor 7 unterschätzt. Das

Beispiel zeigt, dass der Windatlas nicht als Basis taugt, um aktuelle

Windenergieprojekte sowie das Windstrompotenzial der Schweiz in Frage

zu stellen.



In Collonges im Wallis steht seit 2005 eine Windenergieanlage, die

jährlich durchschnittlich 4.7 Mio. Kilowattstunden Strom produziert.

Dies ist ein Drittel mehr als der vor dem Bau der Anlage

prognostizierte Stromertrag von 3.5 Mio. Kilowattstunden. Gemäss den

Daten des Windatlas würde die heutige Anlage jedoch nur 0.64 Mio.

Kilowattstunden, sprich 7-mal weniger produzieren. Grosse Differenzen

wurden unter anderem auch für die geplanten Windparks Eole Joux und

Sainte-Croix im Jura festgestellt, wo präzise, umfangreiche

Windmessungen vorliegen. Der Windatlas enthält offensichtlich teils

gravierende Abweichungen vom effektiven Windstrompotenzial der

Schweiz.



Detailmessungen unerlässlich



Windenergiegegner - allen voran Paysage Libre - nehmen den

aktuellen Windatlas zum Anlass, um sorgfältig geplante Projekte oder

das Windenergiepotenzial der Schweiz in Frage zu stellen. Windparks

werden aber nicht anhand der allgemeinen Daten eines Windatlas

geplant. Konkrete Windmessungen und Gutachten am Standort künftiger

Windparks sind unerlässlich, da nur so zuverlässige Daten gewonnen

werden können. Für einen Windatlas müssen die Windverhältnisse

teilweise über grosse Entfernungen zu vorhandenen Messpunkten

modelliert werden, was zu deutlichen Abweichungen vom effektiven

Windaufkommen führen kann. Zudem berücksichtigt der aktuelle

Windatlas nicht alle Windaufkommen - insbesondere werden thermische

Winde nicht erfasst. Das oben aufgeführte Beispiel in Collonges zeigt

dies auf eindrückliche Art.



Ausführliche Meldung lesen http://ots.ch/v7sg2n



Originaltext: Suisse Eole

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100067542

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100067542.rss2



Kontakt:

Suisse Eole

Munzachstrasse 4

4410 Liestal

061 965 99 19

kontakt@suisse-eole.ch