- BERENBERG CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 622 (640) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS HISCOX TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1569 (1711) PENCE - BERENBERG RAISES LANCASHIRE HLDGS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 697 (600) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES AVAST PRICE TARGET TO 381 (330) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES EXPERIAN TARGET TO 2225 (2100) PENCE - 'OUTPERFORM' - CS CUTS MARKS & SPENCER TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 250 (315) PENCE - EXANE BNP CUTS RIO TINTO TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 4500 (4300) PENCE - GOLDMAN CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 300 (320) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS GLENCORE TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 320 (340) PENCE - GOLDMAN RAISES ANGLO AMERICAN TO 'CONV. BUY LIST' ('BUY') - TARGET 2700 (2250)P - GOLDMAN RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 750 (675) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 1900 (1750) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES KAZ MINERALS TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 800 (600) PENCE - GOLDMAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5500 (4900) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS OCADO TO 'REDUCE' ('HOLD') - TARGET 900 (750) PENCE - HSBC RAISES DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 700 (650) PENCE - 'REDUCE' - HSBC RAISES WPP PRICE TARGET TO 1000 (960) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS STAGECOACH PRICE TARGET TO 126 (135) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES GO-AHEAD GROUP TARGET TO 1548 (1519) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES TESCO PRICE TARGET TO 280 (265) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES GOCOMPARE TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 100 (75) PENCE - PEEL HUNT RAISES IWG TO 'BUY' ('HOLD') - RPT/EXANE BNP CUTS RIO TINTO TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL)



