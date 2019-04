Bei der eröffnenden Podiumsdiskussion zur Haftung im Brandschutz rückten die aktuellen Risiken für Planer, Errichter und Betreiber in den Fokus. Denn neue Übertragungstechniken ziehen auch neue Normen und Vorschriften nach sich. Dabei stellten die Diskussionsteilnehmer klar heraus: Die Anwendung einer Norm schützt nicht vor Strafe! Normen seien nur Handlungsempfehlungen, die nicht baurechtlich definiert sind, und zudem oft falsch interpretiert würden. So kann ein Brandschutzkonzept durchaus Abweichungen von Normen deklarieren. Wichtig hierbei: Abweichungen und Änderungen müssen detailliert dokumentiert werden.

Sperrige Gesetze und Pluralismus

Bemängelt wurde in der Diskussionsrunde nicht nur, dass einige Verordnungen von Juristen sperrig bis unverständlich nach politischen Vorgaben formuliert werden, ohne dass Fachleute gefragt werden. Sondern auch, dass der Pluralismus z.B. bei der Landesbauordnung für Rauchwarnmelder zu 16 verschiedenen Anwendungsrichtlinien führt, sodass die Haftungsfrage an den Grenzen der Bundesländer teilweise von der gewählten Straßenseite abhängt.

Norbert Schaaf (Atral-Secal) eröffnete als Vorstandsvorsitzender des BHE Bundesverband Sicherheitstechnik e.V. das Vortragsprogramm mit einem Einstieg zur neuen DIN VDE V 0826-2 für Brandwarnanlagen (BWA). Die Norm ersetzt die BHE-Richtlinie für Hausalarmanlagen (Typ B). Sie ist speziell auf Kindertagesstätten, Heime und Beherbergungsstätten zugeschnitten. Aber auch Flüchtlingsunterkünfte und Hotels bis 60 Zimmer fallen unter diese Norm. Nach der Abgrenzung zu Brandmeldeanlagen (BMA) zeigte Schaaf auch die Einsatzfelder der BWA auf.

Ungelesene Normen und fehlende Anweisungen

Neuerungen der DIN 14676:2018 und der normgerechte Betrieb von Rauchwarnmeldern standen bei Lars Inderthal (infra-pro GmbH) auf dem Programm. Er präsentierte die geänderten Anforderungen an Betreiber und Servicetechniker und was bei der (Fern-)Inspektion von Rauchwarnmeldern beachtet werden muss. Obwohl Normen den Maßstab für einwandfreies, technisches Verhalten bilden, hätten viele Errichter die für sie relevanten, aktuellen Normen noch nie in der Hand gehabt. Inderthal stellte zudem heraus, wie wichtig es ist, eine Dokumentation zum Einbau eines Rauchwarnmelders zu erstellen: »Dazu zählt auch, den Nutzer einzuweisen und ihm die Gebrauchsanweisung des Herstellers bereitzustellen.«

Albert Orglmeister von der Firma Orglmeister Infrarot-Systeme ...

