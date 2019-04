Am 9. April 1949 trat das Tarifvertragsgesetz in Kraft. Der fortschreitende Rückgang der Tarifbindung in den vergangenen Jahrzehnten zeigt aber, dass gute Rahmenbedingungen allein nicht reichen. Gefragt sind auch die Tarifpartner.

Eine Auswertung des Sozio-oekonomischen Panels zeigt, dass 2017 nur noch 37 Prozent der Beschäftigten nach einem Flächentarifvertrag bezahlt wurden und weitere 11 Prozent nach einem Firmentarifvertrag. Auch wenn sich viele Unternehmen an Tarifverträgen orientieren, wird kontrovers darüber diskutiert, wie die Tarifbindung zu stärken ist. Die eine Seite fordert, die Reichweite von Flächentarifverträgen durch Staatseingriffe zu steigern, andere sehen darin einen Anschlag auf die negative Koalitionsfreiheit. Das Grundgesetz schreibt eben weder einen Koalitionszwang noch eine Tarifpflicht vor.

Eine Kernforderung der Befürwortern von mehr staatlicher Unterstützung des Tarifsystems ist die stärkere Nutzung der Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen. Mit diesem Instrument kann die Regierung einen Flächentarifvertrag auch auf jene Arbeitnehmer und Unternehmen des Geltungsbereichs ausweiten, die nicht in den Vertragsparteien organisiert sind. Dies setzt aber voraus, dass ...

