Zürich - Während der Euro seinen 20. Geburtstag feiert, machen Anleger sich Gedanken darüber, wie es der Gemeinschaftswährung in der nächsten Rezession ergehen wird. Der Brexit, internationale Handelsstreitigkeiten und Populismus steigern die Unsicherheit noch.

In einem Bericht beleuchtet UBS Global Wealth Management in einer detaillierten Analyse, wie die Wirtschaft des Euroraums, dessen Kapitalmärkte und Währung einen deutlichen Abschwung verkraften würden. Im Einzelnen untersucht der Bericht drei Stresstest-Szenarien in einer Staffelung von einer Expansion über eine moderate bis hin zu einer schweren Rezession. Auf diese Weise sollen die wichtigsten Risiken für die Anleihenmärkte, für die grossen Währungen einschliesslich des Euro und für die europäischen Banken, erkannt werden.

Christine Novakovic, Head Wealth Management EMEA bei der UBS, sagt: "Unsere Kunden in Europa und weltweit sorgen sich um die Risiken einer zukünftigen Rezession. Wir sind der Überzeugung, dass Investoren mit der richtigen finanziellen Planung fast jedem Sturm trotzen können. Gleichzeitig nehmen wir diese Sorge aber sehr ernst und wollen sie thematisieren. Denn indem wir uns langfristig mit Europa auseinandersetzen, können wir Kunden darin unterstützen, informiert zu entscheiden und ihre Anlagen entsprechend zu schützen."

Mark Haefele, Chief Investment Officer bei UBS Global Wealth Management, dazu: «Die Währungsunion wird derzeit von Unsicherheit überschattet. Ihre Zukunft liegt in ...

