- umzugspreisvergleich.de gewinnt Kunden-Award der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien - Experten loben Kundenzufriedenheit und Kundenbehandlung von umzugspreisvergleich.de - Auch Preis-Leistungs-Sieg geht an ein Portal der Umzugsauktion GmbH & Co. KG



Die Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) kürt umzugspreisvergleich.de zum kundenfreundlichsten Umzugsportal. Das Serviceportal der Umzugsauktion GmbH & Co. KG platziert sich damit vor 5 weiteren Portalen der Branche und siegt in zwei Teilkategorien. "Seit 15 Jahren arbeiten wir ausschließlich mit professionellen Umzugsunternehmen zusammen - so sind beste Qualität und größtmöglicher Kundenservice garantiert", erklärt Umzugsauktion-Geschäftsführer Christian Gimbel. "Das Siegel ist eine erfreuliche Bestätigung für unsere hochwertige Dienstleistung und die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Angebote. Gleichzeitig ist es ein Ansporn, diese herausragende Position weiter zu festigen."



Sieg in den Kategorien Kundenzufriedenheit und Kundenbehandlung Die DtGV untersuchte sechs Umzugsportale anhand von den drei Teilkategorien Kundenzufriedenheit, Kundenbehandlung sowie Preis-Leistungs-Verhältnis. Insgesamt führten Marktforscher für den branchenübergreifenden Deutschen Kunden-Award über 20.000 Interviews durch.



300.000 persönliche Beratungen



umzugspreisvergleich.de arbeitet nur mit professionellen Umzugsunternehmen zusammen. Die Anfrage ist kostenfrei und unverbindlich. Mit mehr als 300.000 persönlichen Beratungen und 15 Jahren Erfahrung ist das Portal die erste Adresse für alle, die umziehen möchten. umzugspreisvergleich.de vermittelt über 600 qualitätsgeprüfte Umzugsunternehmen - so sind beste Qualität und größtmöglicher Kundenservice garantiert.



Testsieger Preis-Leistungs-Verhältnis



Testsieger in der Kategorie Preis-Leistungs-Verhältnis wurde das Umzugsportal umzugsauktion.de, das wie umzugspreisvergleich.de zur Umzugsauktion GmbH & Co. KG gehört.



