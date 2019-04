Die Ford Motor Company (WKN:502391) wird in Kürze einen neuen Finanzvorstand haben. Ford verkündete am Donnerstag, dass Tim Stone, nach 20-jähriger Tätigkeit in der Industrie bei Amazon.com (WKN:906866), und zuletzt als CFO von Snap (WKN:A2DLMS), seinen Dienst am 1. Juni antreten wird. Er wird Nachfolger des hoch angesehenen Bob Shanks, der nach 42 Jahren beim Blue Oval in den Ruhestand geht. Wie dem auch sei, Stone ist eine fähige Führungskraft mit viel Erfahrung. Aber seine Denkweise ist nicht ...

