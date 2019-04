CeoTronics AG: Ergebnisverbesserung trotz Umsatzrückgang erwartet // Prognose zum Geschäftsjahresende 2018/2019 (31. Mai 2019) DGAP-News: CeoTronics AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung CeoTronics AG: Ergebnisverbesserung trotz Umsatzrückgang erwartet // Prognose zum Geschäftsjahresende 2018/2019 (31. Mai 2019) 11.04.2019 / 12:03 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ergebnisverbesserung trotz Umsatzrückgang erwartet // Prognose zum Geschäftsjahresende 2018/2019 (31. Mai 2019) Die CeoTronics AG hatte sich zum Ziel gesetzt, den Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahr leicht zu steigern und das Ergebnis zu verbessern bzw. ein positives Ergebnis vor Steuern zu erzielen. Zum Ende des ersten Geschäftshalbjahres wurde, wie angesichts der Gründe für die damalige fast viermonatige Kurzarbeit zu erwarten, ein Umsatzrückgang von 21,2% festgestellt. Nach aktueller Prognose wird für das Geschäftsjahr 2018/19 mit einem Konzernumsatz in Höhe von ca. EUR 16,8 Mio. (ca. -4,8% gegenüber dem Vorjahr) gerechnet. Somit würde CeoTronics den Umsatzrückgang zum Geschäftshalbjahr von 21,2% bis zum Geschäftsjahresende um 16,4 Prozentpunkte reduzieren können. Leider verschärfte sich die angespannte Situation am Bauteilebeschaffungsmarkt. Einige Zulieferer und Zertifizierungsstellen sind voll ausgelastet. Dies hatte zur Folge, dass sich viele Auftragsabwicklungen verzögerten. Das Konzernergebnis vor Steuern könnte auch nach der neuesten Prognose - wie angekündigt - positiv ausfallen und sollte sich somit um ca. TEUR 215 gegenüber dem Vorjahr verbessern. Außergewöhnliche Veränderungen im Rahmen der Lagerbewertung sowie deutliche Wechselkursschwankungen zum Bilanzstichtag sind nicht berücksichtigt und können zu diesem frühen Zeitpunkt auch nicht vorhergesagt werden. Aktuell beläuft sich der Konzern-Auftragsbestand auf ca. EUR 21,9 Mio. (+236% im Vergleich zum Vorjahr) und liegt weit über dem durchschnittlichen Jahresumsatz der CeoTronics. "Die Produktneuentwicklungen CT-DECT JetCom System, CT-MultiPTT 3C und 1C, CT-DECT Multi sowie die CT-ComLink(R)Headsets konnten erfolgreich im Markt platziert werden. Diese Produkte befinden sich derzeit in der kundespezifischen Serienumsetzung und teilweise in Zertifizierungsprozessen und/oder im Substitutionsprozess mit den Vorgänger-Produkten. Wir erwarten weitere - auch größere - Ausschreibungen und Auftragserteilungen für diese neuen Produkte.", teilte der CEO und Vorstandssprecher Thomas H. Günther mit. Die CeoTronics AG Audio Video Data Communication (ISIN: DE0005407407), Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Deutschland, ist im Basic Board notiert. Weitere Informationen: CeoTronics AG Audio Video Data Communication Investor Relations, Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Germany E-Mail: investor.relations@ceotronics.com, Internet: http://www.ceotronics.com 11.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CeoTronics AG Adam-Opel-Straße 6 63322 Rödermark Deutschland E-Mail: investor.relations@ceotronics.com Internet: www.ceotronics.com ISIN: DE0005407407 WKN: 540740 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart EQS News ID: 798837 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 798837 11.04.2019 ISIN DE0005407407 AXC0159 2019-04-11/12:04