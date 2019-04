München (ots) -



Wie gelingt digitale Innovation und welche Rolle spielen Mut und Optimismus für Frauen im heutigen Arbeitsleben? Diese Fragen standen im Zentrum der Paneldiskussion des Vereins Global Women in PR Deutschland (GWPR), die auf Einladung der Innovationsplattform DLD (Digital Life Design) von Hubert Burda Media gestern in München stattfand.



GWPR-Vereinsvorsitzende Cornelia Kunze sprach mit Gastgeberin Steffi Czerny (Gründerin und Geschäftsführerin DLD), Vera Schneevoigt (Chief Digital Officer Bosch Building Technologies) und Isabell Welpe (Professorin für Strategie und Organisation an der TU München) über die digitale Transformation in Gesellschaft und Wirtschaft und was eine mutige und optimistische Haltung in Zeiten des Wandels bedeutet. Dabei gaben die Diskussionsteilnehmerinnen den Zuhörerinnen konkrete Beispiele, wie sie selbst durch Vertrauen in sich, Neugier und einer positiven Grundeinstellung im Beruf erfolgreich weitergekommen sind.



"Es ist so wichtig, dass man neugierig ist und sich immer wieder neuen Themen stellt. Nur so kann man sich weiterentwickeln und Veränderungen positiv für sich nutzen", erklärt Steffi Czerny, DLD-Gründerin.



GWPR-Mitgründerin und Vorstandvorsitzende Cornelia Kunze: "Die Digitalisierung ist ein Hochgeschwindigkeitszug, der unsere Arbeitswelt komplett revolutionieren wird. Wir Kommunikatoren haben eine entscheidende Aufgabe dabei, die Veränderung zu begleiten. Mut und Zuversicht sind zwingend erforderlich."



Zum GWPR-Netzwerktreffen eingeladen hatte DLD-Geschäftsführerin Steffi Czerny, die die Digital Life Design vor 14 Jahren gegründet hat. Als international etabliertes Konferenzformat steht DLD seit 2005 für den inhaltlichen Austausch und die Vernetzung der digitalen Elite mit Industrievorreitern, Politikern, Spitzenwissenschaftlern und Investoren. Referenten wie Mark Zuckerberg (Facebook), Eric Schmidt (Google), Satya Nadella (Microsoft), Tom Enders (Airbus), Joe Kaeser (Siemens), Brian Krzanich (Intel), Arianna Huffington (The Huffington Post) und Künstler wie Ai Weiwei, Yoko Ono und Lady Gaga und Nobelpreisträger Daniel Kahneman verdeutlichen den Ruf der Plattform als einflussreichste Innovationskonferenz Europas.



Initiatorin der Veranstaltung war Cornelia Kunze (Geschäftsführerin i-sekai sowie Gründungsmitglied und 1. Vereinsvorsitzende von GWPR Deutschland). Das Format stieß im GWPR-Netzwerk auf großes Interesse. Über 70 Frauen waren der Einladung in den Showroom der Burda Bar gefolgt. Nach der Diskussion führten die Gäste in lockerer Atmosphäre und bei Drinks und Fingerfood intensive Gespräche rund um das Thema des Abends.



Über GWPR Deutschland e.V.:



GWPR Deutschland e.V. wurde am 16. Januar 2018 als gemeinnütziger Verein gegründet und ist das deutsche Chapter des seit 2015 existierenden Frauennetzwerks Global Women in PR (GWPR). Ziel von GWPR Deutschland ist es, Frauen zu ermutigen und sie dabei zu unterstützen, Führung in Kommunikationsberufen zu übernehmen. Es werden regelmäßig Treffen und Veranstaltungen angeboten und darüberhinaus Möglichkeiten für einen persönlichen Austausch, firmenübergreifendes Sparring und Mentoring geschaffen.



Mitglied im GWPR Deutschland können Frauen sein aus Kommunikationsberufen ab fünf Jahren Berufserfahrung (assoziierte Mitglieder), bzw. ab zehn Jahren Berufserfahrung (ordentliche Mitglieder) Der GWPR Deutschland e.V. finanziert sich über Mitgliedschaften und Fördermitgliedschaften. Der Mitgliedsbeitrag ist gestaffelt: Mitglieder (ab 10 Jahre Berufserfahrung) zahlen einen Jahresbeitrag von 300 Euro und assoziierte Mitglieder (ab 5 bis 10 Jahre Berufserfahrung) einen Jahresbeitrag von 100 Euro.



GWPR Deutschland e.V. im Überblick:



Vorstand: Cornelia Kunze (I-sekai, 1. Vorsitzende), Barbara Schädler (E.ON, Stellv. Vorsitzende), Monika Schaller (Deutsche Bank, Schatzmeisterin), Sabia Schwarzer (Allianz, Stellv. Vorsitzende)



Erweiterter Vorstand: Gabi Kaminski (GK-Personalberatung, Ressort Mitgliederwerbung), Susanne Marell (JP|KOM, Ressort Next Gen Leaders), Tina Mentner (Hering Schuppener, Ressort Mentoring), Edith Stier-Thompson (news aktuell, Ressort Events)



Weitere Gründungsmitglieder: Kristina Faßler (WELT), Clarissa Haller (Siemens), Inken Hollmann-Peters (Beiersdorf), Babette Kemper (achtung! Mary), Tina Kulow (Facebook), Anke Schmidt (BASF)



