Der Anstieg der Einkaufsmanagerindices für China hat die Sorgen vor einem weiteren Rückgang der Konjunkturdynamik im wichtigsten Schwellenland zunächst beruhigt, so die Analysten der DekaBank.Die Schwäche des Welthandels sei jedoch nicht überwunden, was von der schwachen Entwicklung der Exportaufträge unterstrichen werde. Insgesamt deute sich in den Schwellenländern eine Stabilisierung der Konjunkturdynamik auf moderatem Niveau, aber kein neuer Aufschwung an. Positive Signale von den Handelsgesprächen zwischen den USA und China würden das Risiko einer massiven Belastung der Weltwirtschaft reduzieren, zu der es bei einer Eskalation des Handelskriegs voraussichtlich kommen würde. Der Inflationsdruck bleibe gering. Die indische Notenbank habe dies zu einer zweiten Zinssenkung in Folge genutzt. Andere Zentralbanken seien zunächst noch vorsichtig, doch stünden die Signale eher auf eine mittelfristige Lockerung der Geldpolitik. (Ausgabe April/Mai 2019) (11.04.2019/alc/a/a)

